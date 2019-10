Brexit môže ovplyvniť aj záujem o cestovanie, leteckí dopravcovia sa však na odchod pripravovali

Leteckí dopravcovia sa na odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (brexit) pripravovali dlhodobo. Spoločnosti, najmä nízkonákladové, ktoré prevádzkujú lety medzi Veľkou Britániou a inými členskými krajinami EÚ, si podľa cestovnej kancelárie Pelikán už zabezpečili príslušné prevádzkové povolenia a licencie. Tieto lety tak budú môcť po brexite prevádzkovať bez obmedzenia. Dopadom brexitu môže byť aj nižší záujem o cestovanie v stave neistoty.

Nižší záujem o cestovanie

„Dohoda o brexite upravuje, že vzájomné prepravné práva medzi Veľkou Britániou a členskými štátmi únie zostávajú v platnosti minimálne do konca októbra 2020. Dovtedy teda tieto opatrenia leteckých spoločností nie sú potrebné, cestujúci totiž budú môcť naďalej využívať lety medzi úniou a V. Britániou v rovnakom režime ako v súčasnosti,“ uviedol pre agentúru SITA manažér Pelikána pre vzťahy s verejnosťou Jozef Rybár.

Je však pravdepodobné, že po októbri 2020 budú prepravné práva leteckých spoločností registrovaných vo Veľkej Británii vo vzťahu k letom do EÚ obmedzené a budú musieť byť upravené bilaterálnymi zmluvami medzi Veľkou Britániou a jednotlivými štátmi. „Je tiež možné, že do októbra 2020 bude záujem aj o vyjednávanie spoločnej dohody medzi úniou a Spojeným kráľovstvom v oblasti leteckej dopravy. To ukážu až nasledujúce mesiace,“ predpokladá Rybár.

Keďže dohoda medzi EÚ a Veľkou Britániou o brexite bola upravená iba nedávno a stále nie je známe, akým spôsobom bude brexit uskutočnený, niektoré otvorené otázky ešte budú musieť byť zodpovedané. „Dopadom brexitu však môže byť aj nižší záujem o cestovanie v stave neistoty. Či to bude mať za následok rušenie jednotlivých liniek, ktoré sa samozrejme môžu dotýkať aj liniek medzi Slovenskom a Veľkou Britániou, ukáže rovnako až čas,“ poznamenal Rybár.

Ochrana cestujúcich

Okrem ekonomického poklesu môže mať brexit vplyv aj na znížený záujem o cestovanie v rámci Veľkej Británie a EÚ najmä z dôvodu neistoty. Letecký trh medzi Veľkou Britániou a EÚ je jeden z najväčších s približne 160 miliónmi cestujúcich ročne, z toho dve tretiny je podiel cestujúcich z V. Británie do EÚ, takže dôležitý bude najmä záujem Britov.

Otázne je podľa manažéra Pelikána to, ako sa budú uplatňovať niektoré pravidlá, napríklad z hľadiska ochrany cestujúcich. Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 by sa totiž v prípade meškania alebo zrušenia letov spoločností z Veľkej Británie nemuseli môcť cestujúci domáhať identických práv ako v súčasnosti v rámci spoločného priestoru únie.

„Ak však Veľká Británia zostane súčasťou dohody ECAA o spoločnej leteckej doprave s EÚ, tieto práva by zostali cestujúcim zachované v rovnakej miere,“ podotkol Rybár. Uvedené nariadenie sa týka spoločných pravidiel systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Záujem Slovákov

Veľká Británia v príprave na odchod z EÚ prijala niekoľko tisíc jej dokumentov a nariadení do svojho právneho poriadku, vrátane spomínaného nariadenia. Cestujúci by tak minimálne v krátkodobom horizonte nemali o svoje práva prísť.

„Samozrejme, Veľká Británia môže kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť nariadenia a zákony v rámci svojho právneho poriadku, čo ukážu až nasledujúce mesiace. Očakáva sa však, že Londýn bude po brexite v nejakej forme modifikovať nariadenie z roku 2004 ako súčasť svojho právneho poriadku. Následne bude známe, či sa dotkne aj súčasných práv cestujúcich,“ priblížil Rybár.

Záujem Slovákov o cestovanie do Veľkej Británie tento rok medziročne vzrástol zhruba o päť percent. „Do Veľkej Británie sme zo Slovenska za tento rok zatiaľ predali necelých deväťtisíc leteniek a približne dve stovky kompletných dovolenkových či poznávacích zájazdov. Väčšinu z tohto objemu tvorí Londýn – takmer 75 percent všetkých zakúpených leteniek a zájazdov,“ dodal Rybár. Počet predaných leteniek z Veľkej Británie na Slovensko cez Pelikán dosiahol zatiaľ zhruba 750, z toho tri štvrtiny boli jednosmerné.