Cena súčasného mýtneho systému ďalej rastie a nový nemusia spustiť načas

Elektronický výber mýta bude po novom fungovať v správe štátu a oproti súčasnému systému, ktorý prevádzkuje spoločnosť SkyToll, by mal byť efektívnejší. Z poplatkov dopravcov za využívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy by malo zostať viac peňazí na ich opravy a údržbu, prípadne na výstavbu.

To, či sa prevádzka nového mýtneho systému začne podľa plánu od začiatku roka 2023, je však ohrozené. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory až v závere minulého roka.

Dostala sa tak pod časový tlak, keďže aktuálna zmluva o prevádzke mýtneho systému uplynie koncom roka 2022. Tender sa navyše predlžuje, keďže pôvodnú lehotu na predkladanie ponúk do 31. marca posunuli na 14. máj 2021.

Množstvo otázok, nižšia cena

K mýtnemu tendru sa pre portál NašaDoprava.sk nechceli diaľničiari bližšie vyjadrovať. Zdôvodnili to tým, že je aktuálne vo fáze verejného obstarávania, ktoré nechcú ovplyvňovať. Hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková akurát uviedla, že termín na predkladanie ponúk bol posunutý pre úpravy v súťaži.

Dôvodom zmien bola takmer stovka otázok záujemcov k podmienkam tendra a budúcej prevádzke mýta, ktoré viedli aj k úprave súťažných podkladov. Zároveň klesla odhadovaná hodnota zákazky zo 60 miliónov eur na 41,8 milióna eur bez DPH.

Prvá etapa realizácie projektu, vybudovanie mýtneho systému za pätnásť mesiacov, je plánovaná do záveru budúceho roka. Druhá etapa, samotná prevádzka mýta, na desať rokov od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 a s opciou na ďalších päť rokov do 31. decembra 2032.

Ak má nový mýtny systém fungovať od roka 2023, s jeho vybudovaním by sa malo začať najneskôr v septembri, októbri 2021. Je však málo pravdepodobné, že dovtedy bude vybraný dodávateľ práve pre spomínané predĺženie lehoty na predkladanie ponúk.