Ceny benzínu či nafty nás presadnú do verejnej dopravy, odborníci však varujú pred zdražovaním cestovného

Vyššia cena nafty nesmie zvýšiť cestovné v autobusoch, tvrdí Inštitút verejnej dopravy (IVD). „Riešením, ako uniknúť zvyšovaniu cien pohonných hmôt (PHM), je presadnúť z auta do autobusu. Je to určite pre ľudí lacnejšie, no samosprávy musia zachovať doterajšiu úroveň cestovného. Vyšší počet cestujúcich im vykompenzuje nárast nákladov,“ uviedol predseda IVD Marek Modranský.

Zdražovanie pohonných hmôt

Vojna na Ukrajine a vyjadrenia predstaviteľov jednotlivých krajín, ktorí sú hlavným producentmi, distribútormi, ale aj spotrebiteľmi ropných látok, vyťahuje podľa IVD ceny PHM výrazným tempom nahor.

„Zatiaľ čo cena motorovej nafty počas pandemických opatrení prvej vlny klesla v maloobchodnej sieti pod 0,95 eura za liter, dnes dosahuje v priemere až 1,73 eura za liter. Prognózy však pre ďalšie obdobie nie sú vôbec pozitívne,“ upozorňuje inštitút. Dodáva, že sa očakáva ďalší rast cien a vysoká cena nafty sa prejaví vo všetkých službách.

„Autobusová verejná doprava na Slovensku rovnako pociťuje tento enormný nárast nákladov. Ročne potrebujú dopravné spoločnosti na Slovensku len v prímestskej doprave približne 64 miliónov litrov motorovej nafty,“ upozorňuje Modranský.

Kompenzácie pre dopravcov

Takmer 98 percent všetkých autobusov na Slovensku zabezpečuje služby v rámci výkonov vo verejnom záujme. Ide o zmluvne dohodnutý vzťah medzi príslušnou samosprávou (obec alebo kraj) a dopravnou spoločnosťou (väčšinou podnik SAD), kde si táto objednáva u dopravcu výkony podľa pevne stanovených cestovných poriadkov, aby bola zachovaná dopravná obslužnosť územia a ponuka spojov bola pre ľudí stabilná.

„Dopravca však nemôže určovať cestovné svojvoľne ani na komerčnom základe, ale je povinný uplatňovať povinné zľavy a maximálne výšky cestovného. Z toho mu vzniká strata, ktorú mu nahrádza objednávateľ týchto výkonov,“ vysvetľuje IVD.

Nárast cien preto potrápi vo verejnej doprave skôr samosprávy, ktoré sú v pozícii objednávateľov služieb. „V tejto dobe musia dotknuté samosprávy, t.j. všetky samosprávne kraje a mestá, ktoré si objednávajú verejnú prímestskú dopravu a MHD, citlivo zvážiť, ako sa postaviť voči zdražovaniu PHM a ich rozpočtovým možnostiam. Zvyšovať cestovné v autobusoch by bolo nesprávne,“ tvrdí IVD.

Šanca prilákať cestujúcich

Každý kraj na Slovensku má zazmluvnených dvoch až troch dopravcov s celkovým výkonom do 30 miliónov kilometrov za rok. To znamená, že len 20 centové zvýšenie ceny nafty spôsobí samospráve nárast nákladov viac ako 1,6 miliónov eur za rok.

„Ak samosprávy dokážu podržať tieto náklady a nezvyšovať cestovné, verejná doprava bude o to atraktívnejšia a má jedinečnú šancu privítať nových cestujúcich,“ dodáva inštitút s tým, že práve táto skupina ľudí im prinesie nové tržby na krytie rastu nákladov.

„Zvyšovanie by bolo neférové aj voči obyvateľom zo všeobecného hľadiska,“ uzatvára IVD.