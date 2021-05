Slovensko zatvára vzdušný priestor pre bieloruské aerolinky, k ráznemu kroku pristúpilo aj Česko

aktualizované 26. mája, 14:57

Ministerstvo dopravy rozhodlo na základe diskusie na pôde vlády a podľa odporúčania Rady Európskej únie (EÚ) zatvoriť slovenský vzdušný priestor pred všetkými bieloruskými aerolinkami. Informoval o tom po stredajšom rokovaní vládneho kabinetu minister dopravy Andrej Doležal.

Ide podľa neho o slovenskú reakciu aj odpoveď na bezprecedentné odklonenie nedeľňajšieho letu spoločnosti Ryanair smerujúceho z gréckych Atén do litovského Vilniusu zo strany Bieloruska. Ako dodal, tento zákaz bude účinný od stredajšej polnoci až do odvolania.

Rovnako sa rozhodla postupovať aj Česká republika, ktorá pozastaví prevádzku bieloruských aerolínií Belavia na svojom území. V stredu o tom rozhodla Bezpečnostná rada štátu. České aerolínie (ČSA) sa tiež majú vyhýbať bieloruskému vzdušnému priestoru, informuje spravodajský portál iDNES.cz.

Zákaz letov bieloruského dopravcu do Česka sa dotkne leteckej linky do Prahy. Posledný let odbaví spoločnosť v stredu. Český vicepremiér Karel Havlíček informoval, že pozastavenie platnosti schváleného letového poriadku bude trvať až do vyšetrenia incidentu.

Dopravcovia volia iné trasy

O zákaze preletov a pristátí bieloruských aerolínií na území Európskej únie (EÚ) na svojom ostatnom summite rozhodli lídri členských štátov. Tiež vyzvali letecké spoločnosti v bloku, aby sa vyhli preletom v bieloruskom vzdušnom priestore.

Havlíček vysvetlil, že podobné opatrenia ako Praha už prijali Francúzsko, Litva, Švédsko a Lotyšsko a mimo EÚ aj Spojené kráľovstvo a Ukrajina.

„V tejto chvíli máme informácie, že bieloruský vzdušný priestor prestávajú využívať niektorí leteckí dopravcovia. Ráno sa už aj ČSA vyhla ich vzdušnému priestoru,“ povedal vicepremiér s tým, že České aerolínie sa budú naďalej na linke z Prahy do Moskvy vyhýbať Bielorusku a poletia inou trasou.

Obmedzia nárok na vízum

Šéf českej diplomacie Jakub Kulhánek v stredu povedal, že ministri zahraničia EÚ by v júni mali rozhodnúť o zozname Bielorusov, ktorí nebudú mať nárok na vízum do bloku a zablokujú im prípadný majetok na jeho území.

Mali by to byť osoby zodpovedné za zdržanie lietadla a následné uväznenie bieloruského novinára Ramana Prataseviča, ktorého po pristátí v Minsku bieloruské úrady zatkli. Sankciám by mali čeliť tiež rôzne bieloruské firmy a ďalšie organizácie spolupracujúce s EÚ.

„Budeme požadovať okamžité prepustenie bieloruského blogera aj jeho priateľky,“ povedal minister zahraničia Kulhánek, ktorý toto povedal aj bieloruskému veľvyslancovi.