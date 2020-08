ČESMAD Slovakia podporuje zámer štátu prevádzkovať mýtny systém vo vlastnej réžii

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia podporuje zámer štátu prevádzkovať elektronický mýtny systém vo vlastnej réžii. Výber mýta považuje za významný ekonomický nástroj generujúci miliardové príjmy, so zásadným vplyvom na cestnú dopravu a logistiku na Slovensku.

„Presahuje tak zodpovednosť a záujmy súkromnej firmy. Z tohto pohľadu vítame, že takýto nástroj bude mať v rukách štát, ktorý nemusí chcieť dosahovať taký zisk ako súkromník,“ uviedol pre agentúru SITA v súvislosti s plánovanými zmenami mýtneho systému viceprezident združenia cestných dopravcov Pavol Hudák.

Aj nemecká vláda podľa neho vlani rozhodla prevziať natrvalo do svojich rúk prevádzku mýta pre nákladné vozidlá, keďže znamená lepšiu hodnotu za peniaze, ako keby ju zabezpečoval súkromník.

ČESMAD Slovakia diskutuje s Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS) a Ministerstvom dopravy a výstavby SR o pripravovaných zmenách v mýte, aj keď nie vždy majú rovnaký názor. „Oceňujeme, že rezort dopravy i NDS majú veľký záujem o komunikáciu a diskusie sú veľmi korektné,“ poznamenal Hudák, ktorý je zároveň konateľom a majiteľom dopravnej spoločnosti HUDOS, s. r. o., Bardejov.

Dynamické nastavovanie sadzieb mýta

Jednou z viacerých zmien má byť dynamické nastavovanie sadzieb mýta podľa času jazdy vozidiel. Túto možnosť zástupca cestných dopravcov považuje za snahu štátu vytiahnuť od vodičov viac peňazí.

Vodiči nákladnej dopravy podľa neho nemôžu jazdiť, ako sa im zachce, musia sa riadiť najmä časmi jazdy a odpočinkom, ktoré prísne určuje európska sociálna legislatíva.

„Ak má vodič s kamiónom stáť a odpočívať, urobí to, lebo mu hrozí vysoká pokuta. Nepôjde po spoplatnenej ceste len preto, že v uvedený čas bude nižšia sadzba mýta. Mýtna regulácia z hľadiska času nebude pre dopravcu určujúca,“ tvrdí Hudák.

Kamióny budú podľa neho jazdiť vtedy, keď môžu a zákazník to potrebuje, nezastaví ich ani vyššia sadzba. „V susednej Českej republike majú vyššie sadzby mýta v piatok od 15:00 do 20:00. Chceli tak regulovať dopravu, idú to zrušiť,“ upozornil.

Autodopravcovia sa vyhýbajú plateným úsekom

Mýto by sa malo po novom vyberať za prejazd vybranými intravilánmi miest a obcí v prípade tranzitnej dopravy. V súčasnosti sú intravilány spoplatnené nulovou sadzbou, dopravcovia v nich neplatia.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal zdôvodnil opatrenie tým, že autodopravcovia sa vyhýbajú plateným úsekom v snahe ušetriť. „Spoplatnenie intravilánov je zatiaľ veľmi nejasne zadefinované a vyargumentované,“ zareagoval Hudák.

Autodopravcovia podľa neho hlavne pracujú podľa požiadaviek a potrieb zákazníka, jazdia na základe dopytu tam, kde je to potrebné.

„Musia vyložiť, naložiť tovar, dostať sa do sídla svojej firmy. Z tohto ohľadu im pridanie ďalších spoplatnených úsekov iba zvýši náklady, ktoré reálne nebudú vedieť preniesť do cien za prepravy. Štát však vyberie viac peňazí,“ uviedol Hudák.

Optimalizácia niektorých spoplatnených úsekov

Ďalšou uvažovanou zmenou v mýtnom systéme je optimalizácia niektorých spoplatnených úsekov, teda ich predĺženie a zníženie počtu, čo má ušetriť výdavky štátu, ale aj dopravcov.

„Snahu o pospájanie niektorých menších úsekov do väčších oceňujeme. Nebude mať síce zásadný vplyv na bežnú autodopravu na väčšie vzdialenosti, ale pomôže lokálnym podnikateľom, ktorí s vozidlami operujú na menšom priestore,“ podotkol Hudák. Touto zmenou štát zároveň ušetrí aj platby prevádzkovateľovi mýtneho systému.

Štát navyše neplánuje valorizovať sadzby mýta najbližšie dva roky. „S plánovaným zastavením valorizácie sadzieb mýta súhlasíme. Uplatňovať by sa nemala vo všeobecnosti natrvalo, nielen na dva roky,“ dodal pre agentúru SITA viceprezident ČESMAD Slovakia Pavol Hudák.