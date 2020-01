ČESMAD vyzýva na upokojenie vyhrotenej situácie a návrat k rokovaniam (foto)

Združenie ČESMAD Slovakia je presvedčené, že jedine formou spoločného rokovania na úrovni vrcholových predstaviteľov štátnej exekutívy je možné riešiť aktuálnu krízovú situáciu v doprave. Tá vyvrcholila protestami a blokádou cestnej infraštruktúry na Slovensku.

Združenie autodopravcov intenzívne pripravuje rokovania s Ministrom dopravy a výstavby SR (MDV SR) Árpádom Érsekom a Ministrom financií SR Ladislavom Kamenickým.

Stretnutie je naplánované na dnes (13. januára 2020). ČESMAD je zároveň pripravený stretnúť sa aj s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim.

Autodopravcovia chcú upokojiť vášne

Združenie je presvedčené, že je nevyhnutné upokojiť aktuálne napätú situáciu a zasadnúť za rokovací stôl spoločne s ministrami, ako aj s Úniou Autodopravcov Slovenska (UNAS).

„ČESMAD touto cestou vyzýva všetkých dopravcov, ktorí sa zúčastňujú protestov, aby sa vyvarovali ďalším blokádam cestnej infraštruktúry na Slovensku. Rovnako aj aktivít, ktoré by mohli eskalovať vzniknutý stav a dostať prebiehajúcu komunikáciu so zástupcami štátu do patovej situácie,“ uviedlo v reakcii združenie autodopravcov.

ČESMAD je presvedčený, že jediným riešením je odborná argumentácia a dialóg založený na faktoch, makroekonomických a legislatívnych analýzach, ako aj porovnávacích štúdiách.

Tie argumentačne podporujú návrhy cestných dopravcov v oblasti zníženia dane z motorových vozidiel, zrušenia zdaňovania vreckového pri pracovných cestách, ako aj zavedenia výrazných zliav zo sadzieb mýta.

Loptička je na strane poslancov NR SR

Kľúčové pre cestných dopravcov a súčasnú situáciu bude výsledok januárovej schôdze (21.01.2020) Národnej rady SR, ktorá sa má diskutovanými legislatívnymi návrhmi zaoberať.

„ČESMAD si plne uvedomuje svoju spoluzodpovednosť za stav legislatívy v oblasti cestnej dopravy, ktorá je na Slovensku v dlhodobo zlej situácii. Aj preto považuje aktuálnu situáciu za jedinečnú príležitosť zmeniť tento stav na prospech celého sektoru,“ uzavrela hovorkyňa autodopravcov Martina Baumann.