Cesta do Chorvátska bude v letnej sezóne opäť prístupnejšia, vlaky Regiojetu pôjdu novou trasou

Súkromný železničný dopravca RegioJet vypraví v tohtoročnej letnej sezóne opäť vlaky zo Slovenska do Chorvátska. Pôjdu do Rijeky a po novom aj do Splitu. Prípojné autobusy potom napoja celé jadranské pobrežie.

Ako ďalej informoval Aleš Ondrůj, manažér komunikácie a hovorca spoločnosti RegioJet, prvý spoj s kapacitou 650 cestujúcich by mal na cestu vyraziť v piatok 28. mája 2021 a pôjde po novej trase z Bratislavy cez Budapešť, Záhreb do Rijeky a Splitu.

Obslúžia všetky významné destinácie

Garantované prípojné autobusové spoje zo staníc Rijeka, Split a Gračac obslúžia všetky významné dovolenkové destinácie na chorvátskom pobreží Jadranu, a to od Istrie po Dubrovník. Novinkou budú nadväzné autobusové spoje do letovísk Kotor v Čiernej Hore a Neum v Bosne a Hercegovine. „Vlaková súprava bude zostavená z lôžkových vozňov a tiež z vozňov so sedačkami. Vďaka novej trase ponúkne RegioJet cez leto tiež úplne nové priame spojenie vlakom do Záhrebu,“ dodal Aleš Ondrůj.

RegioJet začne predpredaj cestovných lístkov už počas februára. V júni a septembri pôjdu spoje trikrát týždenne, v júli a auguste potom denne.

Odchod večer z Bratislavy

Vlakové spoje budú mať podobný cestovný poriadok ako v minulom roku, a to s odchodom večer z Bratislavy. Do Rijeky prídu na druhý deň v skorých dopoludňajších hodinách, do Splitu bude príchod skoro popoludní. V opačnom smere budú odchádzať vlaky popoludní zo Splitu a večer z Rijeky s príjazdom ráno druhý deň do Bratislavy, Brna a Prahy.

Vlaky RegioJet vyšli do Chorvátska prvýkrát v minulom roku. Celkom v oboch smeroch prepravili viac ako 60-tisíc cestujúcich. Priemerná obsadenosť spojov bola 90-percentná.