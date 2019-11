Cestári premrhali príležitosť zlepšiť kvalitu ciest. Opäť ukázali, ako sa to nedá

Slovenská správa ciest (SSC) mala v priebehu tohto roka zrekonštruovať cesty I. triedy za 50-miliónov eur. Tieto finančné prostriedky jej prisľúbilo koncom roka 2018 Ministerstvo financií SR (MF SR) nad rámec rozpočtu v celkovej hodnote 200-miliónov eur s čerpaním na 4 roky. Už dnes je však jasné, že v tomto roku sa za tieto peniaze nestihne opraviť ani kilometer vozoviek.

Po takmer roku vyhlásili tender nanovo

Dôvodom je spackané verejné obstarávanie (VO) vyhlásené SSC ešte v máji tohto roka, ktoré na jeseň zamietol Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Za zrušením tendra boli podmienky, ktoré diskriminovali regionálne stavebné firmy, čo mohlo zapríčiniť aj nižší počet potencionálnych uchádzačov a zároveň ovplyvniť výsledok VO.

Cestári tak boli nútení vyhlásiť súťaž nanovo. V októbri zverejnili v Úradnom vestníku Európskej únie už upravený a rozdelený tender na tri časti podľa regiónov.

Rozbité cesty sa začnú opravovať najskôr v budúcom roku Foto: Getty images

„Absolútnou prioritou Slovenskej správy ciest bolo vyhlásiť transparentné verejné obstarávanie, aby sme dostali kvalitu za rozumnú cenu. Napriek viacmesačnej príprave a snahe o dosiahnutie cieľa, bola verejná súťaž napadnutá viacerými revíznymi postupmi, na základe ktorých nakoniec úrad neprijal vyjadrenie verejného obstarávateľa,“ prišla reakcia z tlačového odboru SSC na otázku, prečo nereagovala na podnety okolo zlého nastavenia podmienok.

Počas nasledujúcich 4 rokov sa malo opraviť 79 úsekov ciest vo všetkých ôsmich krajoch. V Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom samosprávnom kraji sa malo opraviť zhodne 12 úsekov ciest I. triedy, v Banskobystrickom kraji 19 úsekov, v Žilinskom a Trenčianskom kraji 23 a v Košickom a Prešovskom kraji 25 úsekov.

Cestári neopravili ani kilometer ciest z balíka

Občania, ktorí sa domnievali, že sa situácia na rozbitých cestách konečne zlepší, sa nedočkajú nápravy asi ani v najbližšom období. Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR), pod ktorého kompetencie spadá aj SSC, priamo nekomentovalo, ako vníma situáciu ako spackaného tendra.

Vodiči si na kvalitnejšie vozovky ešte počkajú Foto: Getty images

„Opravy ciest I. triedy sú prioritou rezortu dopravy, a preto SSC ako obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž nanovo a v súlade s rozhodnutím ÚVO. Finančné prostriedky sú viazané na veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC, investičné akcie sa budú pokrývať zo zdrojov štátneho rozpočtu,“ uviedol rezort dopravy vo vyhlásení.

Tieňový minister dopravy a zároveň člen parlamentnej strany OĽaNO Ján Marosz vidí jednoznačné pochybenia na strane SSC, jej generálneho riaditeľa Romana Žemberu, ako aj šéfa rezortu dopravy Árpada Érseka. Tí ani po viacerých upozorneniach nereflektovali na problém okolo súťaže.

Do opráv ciest I. triedy sa cestári pustia najskôr v roku 2020 Foto: Getty images

Na margo premárnených ôsmich mesiacov sa poslanec domnieva, že tender bol účelovo nastavený diskriminačne. “Myslíme si, že hlavným zámerom je prečerpať štátne peniaze tak, aby skončili vo vybraných a vopred určených súkromných vreckách,“ skonštatoval poslanec OĽaNO.

Loptička je vraj na strane ÚVO

Cestári sa bránia a považujú opätovné napadnutie zákazky za účelové. ÚVO totiž budú musieť nanovo predložiť celú dokumentáciu na kontrolu.

Vodiči by sa mali obrniť trpezlivosťou, opravy ciest SSC spustí až v budúcom roku Foto: Getty images

„ÚVO vydal predbežné opatrenie, ktorým pozastavil plynutie lehôt. To znamená, že ku 20. novembru 2019 sa ponuky nepredkladali. Proces rozhodovania nestojí len na verejnom obstarávateľovi. Ak by teoreticky úrad dokázal rozhodnúť cca do 2 týždňov, verejný obstarávateľ by do konca roka ukončil proces. To znamená, že ukončenie procesu závisí od rýchlosti vydania konečného rozhodnutia úradu,“ konštatuje hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Čo obstarávanie, to problém

Žiaľ, na Slovensku platí, že značná časť verejných obstarávaní, najmä na veľké zákazky vyhlásených či už Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS), SSC alebo Železnicami slovenskej republiky (ŽSR), končí v koši alebo trvajú aj niekoľko rokov.

Ukážkovými príkladmi je Tunel Višňové, kde diaľničiari zrušili zmluvu so zhotoviteľom Salini Impregilo, veľký projekt Modernizácie železničnej trate Bratislava – Kúty – štátna hranica pod patronátom ŽSR, či veľkoplošná oprava ciest I. triedy vyhlásená cestármi.

Pre problémy v tendroch stav ciest I. triedy degraduje Foto: Getty images

„Štátne akciové firmy majú síce bohaté manažmenty, sú však plné politických nominantov, ktorí majú jednoznačné zadanie. Nie pracovať na budovaní infraštruktúry na Slovensku, ale fungujú ako prečerpávačka peňazí z verejných zdrojov do súkromných vreciek. Preto aj odborníci – obstarávatelia, ktorí v týchto firmách pôsobia, sú doslova paralizovaní a ochromení. Nemôžu naplno uplatňovať svoje know-how, vedomosti a schopnosti na to, aby sme dosiahli vo verejnej súťaži čo najlepšiu cenu, primeranú kvalitu a aby sa do verejného obstarávania mohli zapájať aj slovenské firmy, ktoré tu pôsobia,“ uviedol príčiny zdĺhavého procesu obstarávaní na SR Marosz.

Čo s nevyčerpanými peniazmi?

„Vzhľadom na to, že sa verejná súťaž v tomto roku musela vyhlásiť nanovo, žiadne financie sa zatiaľ nečerpali,“ potvrdzuje stagnáciu hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Cestári o nevyčerpaných 50-miliónov eur neprídu. MF ich bude cestárom uvoľňovať formou rozpočtových opratrení. Ministerstvo dopravy sa s ministerstvom financií dohodlo, že počas celej doby realizácie Projektu, vždy do 28. februára predloží harmonogram prác.

Peniaze bude MF SR uvoľňovať postupne, formou rozpočtových opratrení Foto: Getty images

„Vo všeobecnosti platí nedôvera rezortu financií voči ministerstvu dopravy, takže predpokladám, že až keď SSC vysúťaží zhotoviteľov na jednotlivé zákazky, až následne MF SR uvoľní finančné prostriedky,“ komentoval pravdepodobný postup rezortu financií tieňový minister.

„Slovensko má obrovský skrytý dlh. Aj keby sme začali okamžite rekonštruovať vozovky, tak bude trvať roky, kým sa skončí devalvácia – erózia ciest,“ uviedol poslanec.

Všetko je otázka peňazí, ktoré drží financ majster

SSC na zlý stav ciest reaguje tým, že keďže je rozpočtovou organizáciou ministerstva dopravy, jej možnosti sú oklieštené. Tvrdí, že ak by dostávala viac peňazí, viac by sa rekonštruovalo.

Marosz uznal, že 40-miliónový rozpočet nie je dostatočný a cestári by potrebovali minimálne dvojnásobok. Zároveň podotkol, že na to, aby získali viac peňazí, si potrebujú získať dôveru šéfa financií a presvedčiť ho, že peniaze sa využijú efektívne.

Cestári si musia získať dôveru u šéfa rezortu financií Foto: Sita

Korupcia, tunelovanie verejných zdrojov a nekompetentnosť manažérov štátnych podnikov považuje Marosz za kameň úrazu a zároveň za zrkadlo dnešného stavu ciest na SR.

Zároveň sa domnieva, že do nasledujúcich parlamentných volieb sa už nič zásadné neudeje, a to ani v projektoch, ako je Višňové či diaľnice.