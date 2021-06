Cestári upozorňujú na dopravné obmedzenia, dotknú sa najmä vodičov pri Považskej Bystrici

Motoristov na považskej časti diaľnice D1 pri Považskej Bystrici čakajú najbližší mesiac dopravné obmedzenia. Ako informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková, pre výmenu mostných záverov na diaľničnom moste cez rieku Váh bude až do 18. júla obmedzená doprava v ľavom jazdnom páse smerom do Bratislavy v km 173,900 – 175,550.

„Doprava na diaľnici bude čiastočne presmerovaná do pravého jazdného pásu, v ktorom budú vedené dva jazdné pruhy v smere do Žiliny a jeden v smere do Bratislavy. V ľavom jazdnom páse bude prejazdný jeden jazdný pruh v smere do Bratislavy, ktorý bude vedený okolo pracoviska,“ priblížila dopravné obmedzenie Žgravčáková.