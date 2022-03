Cestný most v Hlohovci sa môže zrútiť aj bez zaťaženia dopravou, primátor Kollár vyhlásil mimoriadnu situáciu

Stavebno – technický stav mosta cez Váh v Hlohovci je v oveľa horšom stave, ako predpokladala projektová dokumentácia pripravená k jeho prebiehajúcej rekonštrukcii.

Už diagnostika z roku 2018 ukázala, že most je v zlom stave, ale odkrytie základov podľa trnavského župana Jozefa Viskupiča odhalilo, že hrozí jeho zrútenie aj bez zaťaženia dopravou.

Desaťročia nebol most opravovaný

Preto bol most na ceste II/513 v stredu 30. marca neodkladne uzatvorený nielen pre automobilovú dopravu, ale aj pre chodcov. Tí sa z jednej strany Hlohovca na druhú dostanú len cez lávku na železničnom moste, ale počet ľudí na nej je regulovaný.

Viskupič pripomenul, že most nebol prakticky 40 rokov opravovaný a neexistuje k nemu ani pôvodná projektová dokumentácia.

O vážnosti situácie podľa Davida Čápa zo spoločnosti, ktorá zabezpečuje rekonštrukciu mosta, svedčí to, že ani stavbári sa momentálne nemôžu pohybovať po jeho hornej časti.

Primátor Hlohovca Miroslav Kollár vo štvrtok vyhlásil v meste mimoriadnu situáciu, ktorá mu okrem iného umožňuje požiadať o súčinnosť Ozbrojené sily SR, ministerstvá vnútra a obrany a ďalšie štátne inštitúcie.

Zaviedli kyvadlovú dopravu

Kollár obyvateľom mesta radí čo najviac využívať železničnú dopravu medzi Hlohovcom a Leopoldovom a podľa možností aj bicykel.

V Hlohovci funguje kyvadlová doprava medzi železničnou stanicou a centrom mesta, pri železničnej stanici sú aj zvýšené kapacity parkovania.

Podľa predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča už vo štvrtok bola posilnená železničná doprava medzi Hlohovcom a Leopoldovom, v čo najkratšom čase budú zriadené záchytné parkoviská a prispôsobené budú aj cestovné poriadky prímestskej dopravy.

Uzavretý má byť šesť mesiacov

Stavebná firma by mala mať už na budúci týždeň k dispozícii dodatočnú projektovú dokumentáciu na spevnenie pilierov, potom začne so samotnými prácami. Kedy by sa na most mohli vrátiť aspoň chodci, bude podľa Viskupiča závisieť od posudku statikov.

Stále však podľa neho platí zmluva so zhotoviteľom, podľa ktorej má byť most uzavretý šesť mesiacov a celková rekonštrukcia mosta bude trvať najviac 18 mesiacov.

Počas úplnej uzávierky mosta cez Váh v Hlohovci majú vodiči k dispozícii obchádzky cez Sereď po južnej alebo cez Piešťany po severnej obchádzkovej trase. Každá obchádzková trasa má niekoľko alternatív, najkratšia meria takmer 41 kilometrov.