Cestovanie v lietadlách bude pohodlnejšie, Európska únia ruší povinnosť nosenia rúšok

Európska únia už od budúceho týždňa nebude vyžadovať nosenie rúšok na letiskách a v lietadlách. V čase uvoľňovania pandemických reštrikcií v eurobloku o tom spoločne rozhodli Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA) a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

EASA uviedla, že rozhodnutie bude „veľký krok smerom k normalizácii leteckej dopravy“ pre pasažierov a personál. Opatrenie vstúpi do platnosti 16. mája, pravidlá pre masky sa však môžu po tomto dátume stále líšiť v závislosti od leteckej spoločnosti, ak lietajú do alebo z destinácií, kde sú pravidlá odlišné.

„Cestujúci by sa však mali správať zodpovedne a rešpektovať voľby ostatných okolo seba. Pasažier, ktorý kašle alebo kýcha, by mal silno zvážiť nosenie rúška pre uistenie tých, čo sedia vedľa,“ vyjadril sa výkonný riaditeľ EASA Patrick Ky. Šéfka ECDC Andrea Ammon povedala, že umývanie rúk a sociálne dištancovanie sa by sa malo stále praktizovať, ale prevádzkovateľom letísk sa odporúča, aby nekládli požiadavky na odstup, ak by to malo pôsobiť ako prekážka.

Agentúry tiež odporučili, aby letecké spoločnosti ponechali v pohotovosti systémy na zhromažďovanie informácií o polohe cestujúcich pre prípad, že budú v budúcnosti potrebné, napríklad ak sa objaví nový nebezpečný variant koronavírusu.