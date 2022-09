Cestujúci, pripravte sa na zmeny v grafikone. Dotknú sa viacerých regionálnych a prímestských spojov

Pravidelná tretia zmena aktuálneho cestovného poriadku železničnej osobnej dopravy, platná od začiatku tohto týždňa, sa popri niektorých diaľkových vnútroštátnych a medzištátnych vlakoch týka aj viacerých regionálnych a prímestských spojov v Žilinskom, Banskobystrickom a Nitrianskom samosprávnom kraji.

Náhradné autobusové spoje

Podľa Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s., (ZSSK) z dôvodu výluky na trase Čadca – štátna hranica cezhraničné osobné vlaky v úseku Čadca – Mosty u Jablunkova (Česko) nahradí autobusová doprava. Ide o štyri popoludňajšie spoje od 5. septembra do 24. októbra a štyri ranné od 6. septembra do 25. októbra.

Všetky medzištátne osobné vlaky premávajúce doteraz na úseku Žilina – Čadca – Zwardoń (Poľsko) a späť jazdia od 5. do 16. septembra len po zastávku Skalité-Serafínov bez zachádzania do stanice Zwardoń.

Dôvodom tejto zmeny je výluka v stanici obce na poľskej strane hranice. Jeden večerný vlak v úseku Skalité-Serafínov – Zwardoń už železničiari odriekli 4. septembra a jeden ranný spoj v opačnom smere odrieknu aj 17. septembra.

Výluka niekoľkých osobných vlakov

Pre pokračujúcu rekonštrukciu uzla Žilina a výluku v úseku Lučivná – Svit bude päť osobných vlakov a jeden regionálny expres na linke Žilina – Liptovský Mikuláš – Poprad premávať o niečo skôr.

Ranné vlaky Liptovský Mikuláš – Žilina a Liptovský Mikuláš – Vrútky idú z Liptovského Mikuláša (3:40) po Ružomberok (4:01) o dve minúty skôr, vlak Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry ide z Liptovského Mikuláša (4:01) po Kráľovu Lehotu (4:19) o sedem minút skôr a regionálny expres Poprad-Tatry – Žilina z Popradu (4:13) po Štrbu (4:31) o dve minúty skôr.

Popoludňajší vlak Vrútky – Čadca jazdí z Vrútok (15:57) po Žilinu (16:24) o minútu skôr a vlak Žilina – Poprad-Tatry zo Žiliny (16:24) po Vrútky (16:53) tiež o minútu skôr. Vo zvyšných častiach úsekov týchto vlakov sa časy nemenia.

Nočný vlak zo Zvolena

Na úseku Zvolen – Čata sa mení popoludňajší odchod vlaku zo Zvolena na 17:15, teda o 15 minút skôr, príchod do Šiah má o 18:55, čiže o 20 minút skôr.

Na úseku Zvolen – Lučenec odchádza nočný vlak zo Zvolena o 22:32 a prichádza do Fiľakova o 23:57, čo je o sedem minút skôr ako doposiaľ.

Posunuli sa aj odchody ďalších troch vlakov na juhu Slovenska. Popoludňajší spoj z Čaty ide o 16:11 a do Šiah prichádza o 16:52, o tri minúty neskôr, večerný opačný spoj má odchod zo Šiah o 19:11 a príchod do Čaty o 19:52, čo je o osem minút skôr.

Neskorší vlak s odchodom z Levíc o 19:14 ide z Čaty o 20:00, o tri minúty skôr, a do Štúrova má príchod o 20:25, o dve minúty skôr.

Zmeny sa dotknú medzištátnych expresov

Z dôvodu rekonštrukcie žilinského uzla, výluky v úseku Čadca – štátna hranica a súvisiacich kapacitných obmedzení sa zmeny vzťahujú aj na tri medzištátne expresy Ostravan medzi Žilinou a Prahou a štyri rýchliky Fatran medzi Ostravou a Žilinou, resp. Vrútkami.

V úseku Čadca – Návsí a opačne vlaky nahradí autobusová doprava od 5. a 6. septembra do 24. a 25. októbra. Pre zmenu obehu súprav v rýchliku Fatran z Vrútok do Ostravy v úseku Vútky – Čadca a v rýchliku Fatran z Ostravy do Vrútok v úseku Čadca – Žilina nie je radený vozeň 1. triedy.

Od pondelka nie je vo vlakoch EC Košice – Budapešť radený vozeň na prepravu imobilných cestujúcich na vozíku, pre elimináciu meškaní sú zmenené časy vlakov.

Nočný rýchlik Tatran Zemplín z Bratislavy do Humenného pôjde po zmenenej trase v úseku Košice – Michalovce, ranný regionálny expres z Humenného do Košíc ide po zmenenej trase v úseku Michalovce – Čeľovce.