Cestujúci sa vracajú na palubu Boeingu 737 Max, v USA naplánovali let z Miami do New Yorku

Na palubu lietadiel Boeing 737 Max sa znova vracajú cestujúci po tom, ako bezpečnostné regulačné orgány umožnili týmto strojom opätovne vzlietnuť. V americkom Miami na utorok naplánovali let spoločnosti American Airlines do New Yorku s približne stovkou pasažierov.

Letecká spoločnosť však zákazníkom poskytla možnosť zmeniť let v prípade, že nebudú chcieť letieť Boeingom 737 Max.

Nehody odhalili konštrukčné chyby

Uvedené lietadlá po celom svete uzemnili na 18 mesiacov po tom, ako dve smrteľné nehody odhalili ich konštrukčné chyby.

Aby sa mohli vrátiť do prevádzky, museli podľa regulačných úradov nainštalovaný nový počítačový softvér a museli podstúpiť zmeny prístrojového vybavenia a elektroinštalácie.

V prevádzke boli stovky strojov

Lietadlá Boeing 737 Max začali používať v roku 2017. V prevádzke ich bolo takmer 400. Po leteckých nešťastiach predvlani v Indonézii a minulý rok v Etiópii ich však museli prestať používať.

Vyšetrovatelia poukázali na automatizovaný systém letovej kontroly (MCAS), ktorý na základe chybných údajov zo senzorov tlačil predný koniec lietadiel smerom nadol.

Spoločnosť American Airlines bude stroje Boeing 737 Max do 4. januára využívať iba na obojsmernej linke Miami – New York, neskôr ich chce nasadiť na viacero trás.