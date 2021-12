Cestujúcich v Košickom kraji čakajú zmeny, prímestské autobusy budú jazdiť v novom režime

Od nedele 12. decembra začnú v prímestskej autobusovej doprave Košického samosprávneho kraja (KSK) platiť nové cestovné poriadky. Prinesú zmeny, ktoré sa podľa župy pozitívne prejavia najmä na zlepšení dopravnej obslužnosti územia, vylepšené budú aj nadväznosti medzi autobusovými spojmi a vlakmi. Informoval o tom KSK.

„K skvalitňovaniu prestupných väzieb dochádza najmä v Moldave nad Bodvou, a to hlavne v súvislosti so zavedením nových vlakových spojení do Košíc a späť. K zlepšeniu koordinácie medzi autobusovou a železničnou dopravou dôjde aj v Rožňave a v Spišskej Novej Vsi. Aj naďalej ostávajú v prevádzke expresné linky, ktoré cestujúcim zo Zemplína a Gemera zrýchľujú prepravu za pracovnými a školskými povinnosťami do Košíc. Pre zvýšenie atraktivity prímestskej dopravy zrýchľujeme aj ďalšie autobusové spoje na Zemplíne a v okolí Košíc. Verím, že tieto novinky cestujúca verejnosť ocení, a pre tých, ktorí ju doposiaľ využívali menej, budú motiváciou, aby presadli z áut do autobusov,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

K zmenám cestovných poriadkov dochádza v tomto období každoročne po rokovaniach so zástupcami železničného dopravcu a autobusových dopravcov. Pre Košický samosprávny kraj sú dôležité aj pripomienky od cestujúcich a obecných samospráv. Na celom území Košického kraja zároveň kraj obmedzí viacero autobusových spojov, na ktorých dopravcovia evidovali nízky záujem cestujúcich.

Ich zrušenie nebude mať negatívny vplyv na dopravnú obslužnosť. V Košickom samosprávnom kraji sa zmeny cestovných poriadkov týkajú dopravcov ARRIVA Michalovce a eurobus. Zmeny cestovných poriadkov nastanú aj v Prešovskom samosprávnom kraji, kde zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu BUS Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov.