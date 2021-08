Cez Starý most nebude premávať električka, cestujúci môžu využiť autobus

Od pondelka 16. augusta do 21. augusta bude z dôvodu výmeny dilatačných zariadení na električkovom moste medzi zastávkami Sad Janka Kráľa a Farského v Bratislave obojsmerne vylúčená električková doprava. Linka 95 bude premávať po predĺženej trase na priebežnú konečnú zastávku Šafárikovo námestie. Informoval o tom Dopravný podnik Bratislava.

Linka 95 obslúži cestujúcich

Linka 3 bude premávať na priebežnú konečnú zastávku Šafárikovo námestie po trase Komisárky – Pekná cesta – Stn. Vinohrady – Račianske mýto – Americké nám. – Centrum – Nám. Ľ. Štúra – Šafárikovo námestie – Centrum – Americké nám. – Račianske mýto – Stn. Vinohrady – Pekná cesta – Komisárky. V smere Šafárikovo námestie po obslúžení zastávky Centrum vpravo na Jesenského ul., pričom obslúži zastávky Jesenského, Nám. Ľ. Štúra a priebežnú konečnú zastávku Šafárikovo námestie. V smere Komisárky pôjde zo zastávky Šafárikovo námestie bezo zmeny trasy.

Linka 95 vypraví kĺbové 18 metrové autobusy, ktoré budú premávať na priebežnú konečnú zastávku Šafárikovo námestie po trase Vyšehradská – Topoľčianska – Romanova – Námestie hraničiarov – Farského – Einsteinova ul. – Most SNP – Šafárikovo námestie – Malá scéna – Most Apollo – Farského – Námestie hraničiarov – Romanova – Topoľčianska – Vyšehradská.

Niektoré zastávky dočasne vylúčia

V smere Šafárikovo námestie po obslúžení zastávky Námestie Hraničiarov vpravo na Jantárovú cestu, v križovatke Jantárová cesta – Bosákova ul. priamo, pričom obslúži zastávku Farského, následne zjazdom vľavo na Einsteinovu ul., vpravo výjazdom na Most SNP, vpravo zjazdom na Rázuszovo a Vajanského nábrežie, pričom obslúži zastávky Most SNP, Nám. Ľ. Štúra a Šafárikovo námestie, pokračuje priamo po Dostojevského rade s obsluhou zastávky Malá scéna, vpravo na Landererovu ul. s obsluhou zastávky Panorama City, vpravo na Most Apollo s obsluhou zastávky Most Apollo, následne vpravo na Einsteinovu ul., vpravo výjazdom na Jantárovú cestu a prejazdom priamo cez križovatku Jantárová cesta – Bosákova ul. sa od zastávky Farského napojí na riadnu trasu.

Zastávky Muchovo námestie výstupište a nástupište, Šafárikovo námestie v smere Sad Janka Kráľa pre linku 3, Sad Janka Kráľa obojsmerne, Farského pre linku 3 a v smere Muchovo nám. pre linku 95 a Jungmannova nástupište a výstupište nebudú počas prác obsluhované.