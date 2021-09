Chýbajúce prepojenie diaľnic D1 a D4 pri Bratislave je podľa šéfa NDS zdedený cukrík po predchodcoch

Chýbajúce prepojenie diaľnic D1 a D4 v rámci rozšírenia D1 pri Bratislave považuje predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Juraj Tlapa za „zdedený cukrík“ po predchodcoch.

A to napriek tomu, že sa o tom hovorilo už v roku 2010, kedy bolo prvé hodnotenie vplyvov stavby na životné prostredie.

Hotovo do piatich rokov

„Posledné stavebné povolenie je z roku 2020,“ informoval v pondelok po mimoriadnom rokovaní rokovaní parlamentného hospodárskeho výboru.

Potom podľa Tlapu nasledovali rokovania s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Útvarom hodnoty za peniaze, pričom museli pripraviť novú štúdiu realizovateľnosti, ako aj s projektantmi a hľadanie optimálneho riešenia pred vyhlásením verejného obstarávania.

„Aby sa to dalo skutočne čo najrýchlejšie postaviť. Celý proces bol ukončený v šiestom mesiaci tohto roku a súbežne sa riešili financie na stavbu, ktoré sme dostali 31. augusta,“ poznamenal šéf NDS s tým, že začiatkom septembra vyhlásili tender na zhotoviteľa.

Bol by rád, keby stavba bola hotová o štyri alebo tri a pol roka. „Teoreticky je to možné. Päť rokov je stredná hodnota, čo som počítal, koľko zhruba v priemere trvá obstarávanie a samotná realizácia. Budem veľmi rád, ak to bude do piatich rokov,“ povedal Tlapa.

Šesť etáp výstavby

Celú stavbu NDS naplánovala na šesť etáp. „Preto je žltý FIDIC, že keď dokážu zhotoviteľ s projektantmi vymyslieť efektívnejšie riešenie, je k dispozícii. Preto to nie je predpísané. Možno sa skráti doba výstavby, súťaž vygeneruje ako cenu tak dobu výstavby rôznych etáp,“ priblížil Tlapa.

Po rokovaniach s ÚVO nastavili také podmienky súťaže, ktoré podľa neho budú akceptovateľné aj úradom.

Dúfa, že verejné obstarávanie bude čo najrýchlejšie bez veľa námietok a vybraný zhotoviteľ navrhne dobré riešenie, čo môže celý proces urýchliť.

„Teoreticky je to najrýchlejšie od dnešného dňa (pondelok) za tri a pol roka a nechcem hovoriť to najhoršie. Tých päť rokov je z môjho pohľadu realita,“ dodal Tlapa.

Prišlo veľa múdrych hláv

Mimoriadne rokovanie hospodárskeho výboru o prepojení o tejto téme podľa jeho predsedu Petra Kremského (OĽaNO) malo zmysel, lebo vždy sa dajú nájsť zlepšenia.

„Nechcem sa zmieriť s tým, že tu budeme päť, myslím si, že skôr sedem rokov, stáť v zápchach a pozerať sa na dve diaľnice, ktoré sa križujú a nedá sa prejsť z jednej na druhú,“ povedal.

Preto chce hľadať lepšie riešenie ako súčasné. Zatiaľ sa podľa neho riešenie nenašlo, ale otvorili niekoľko návrhov.

„Bolo tu veľa múdrych hláv a prišli s návrhmi, ktoré možno pre ministerstvo (dopravy) alebo NDS neboli na prvý pohľad schodné, ale možno aspoň im dajú možnosť uvažovať nad vecami, preveriť si ich a nájsť čiastočné skrátenie neuveriteľne dlhej doby,“ očakáva Kremský.

Zodpovednosť majú viacerí

V súvislosti s neuznášaniaschopnosťou výboru podotkol, že uznesenie môžu prijať aj na riadnom zasadnutí.

Zodpovednosť za veľké meškanie s prepojením D1 a D4 majú podľa šéfa hospodárskeho výboru viacerí.

„Niektorí neurobili nič, niektorí urobili veľmi málo a všetci čiastočne podcenili túto situáciu,“ uviedol s tým, že už pred piatimi, alebo šiestimi rokmi upozorňovali na neúnosnú situáciu.

„Napriek tomu zodpovední nekonali. Terajšie vedenie NDS a ministerstva situáciu zdedilo, samozrejme, aj oni mohli postupovať rýchlejšie. Nemyslím si, že štúdia uskutočniteľnosti musí trvať rok,“ dodal Kremský.