Civilné lety na Slovensku by počas leta mohli byť obnovené, Doležal chce koordinovaný postup

Civilná letecká doprava na Slovensku by mohla byť obnovená v lete. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) očakáva, že by to mohlo byť reálne v júli. „Na úrovni Európskej komisie prebiehajú snahy o koordinované otvorenie leteckej prevádzky, vrátane metodiky a inštrukcií na letiská ako majú postupovať. Nie sú zakázané odlety, sú zakázané prílety z mimo Slovenska,“ povedal Doležal.

Budú postupovať koordinovane

Podľa neho nemá zmysel otvoriť leteckú prevádzku na Slovensku nekoordinovane s ostatnými krajinami. „Budeme postupovať koordinovane, budeme počúvať odporúčací charakter opatrení Európskej komisie, ale kľúčové bude rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR,“ uviedol minister dopravy.

Návrh opatrení na konzultáciu pre civilné letectvo, ktorý pripravuje Európska agentúra pre bezpečnosť civilného letectva (EASA) v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), bude zahŕňať postupy na letiskách, v lietadlách aj pre údržbové organizácie. Generálny riaditeľ sekcie civilného letectva na ministerstve dopravy a výstavby Mário Németh predpokladá, že základné budú odporúčania na odstup ľudí dva metre, resp. jeden a pol metra, ako aj nosenie ochranných masiek a dezinfekcia.

„Podrobne sa v tomto usmernení budú venovať všetkým činnostiam, ktoré prebiehajú na letisku, od príchodu pasažierov, či už so sprevádzanými osobami, tie asi budú vymedzené z toho alebo nebudú povolené. Takisto tam bude zmienka o meraní teploty.a podobne. Podstatné bude, čo povedia orgány zdravotníctva, lebo toto nie je rozhodnutie čisto rezortu dopravy,“ podotkol Németh.

Bratislavské letisko má veľké straty

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave pre zastavenie civilných letov od polovice marca počíta straty v státisícoch. Všetko sa bude odvíjať od toho, ako rýchlo a v akej miere sa letisko rozlieta, koľko bude mať pasažierov. „Hlavné je, aké budú prijaté opatrenia a aká bude dôvera cestujúcich v leteckú dopravu. To bude veľmi podstatné. Fungujeme v obmedzenom režime, odlet pasažierov repatriačných letov v podstate zahŕňa aj bezpečnostné opatrenia, o ktorých sa diskutuje,“ povedal generálny riaditeľ bratislavského letiska Jozef Pojedinec.

Myslí si, že tie opatrenia budú na 80 percent identické, ak nepribudne niečo navyše, napríklad nejaké technické zariadenie na meranie teploty alebo dezinfekciu osôb, resp. cestujúcich pri vstupe do terminálu. „Toto všetko je predčasné predpovedať, ale dnes fungujeme v režime, že cestujúci musia mať rúška, rukavice, odstupy sú pri vybavení a takisto pri nástupe do lietadla. To je reálny obraz letiska pre repatriačné lety a predpokladáme, že to bude pretrvávať aj pri rozbiehaní leteckej prepravy,“ poznamenal Pojedinec.

Jeseň by mohla byť optimickejšia

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair, najväčší letecký dopravca z bratislavského letiska, nedávno oznámila, že plánuje obnoviť lety od 1. júla zhruba na úrovni 40 % rozsahu z minulého roka. Predpokladá pritom obsadenosť lietadiel na 50 %. Šéf bratislavského letiska odhaduje, že v tomto roku by mohli vybaviť približne len 700- až 800-tisíc cestujúcich. Vlani to bolo takmer 2,3 milióna osôb, druhý najvyšší počet v histórii letiska.

„To sú všetko len odhady, uvidíme, ako sa letecká preprava rozbehne aj v iných krajinách, ktoré krajiny budú bezpečné pre našich cestujúcich. Zatiaľ môžeme odhadovať, že letná turistická sezóna určite nebude taká, ako sme zvyknutí,“ upozornil Pojedinec. Počet 350-tisíc pasažierov z júla a augusta 2019 podľa neho v tohtoročnom lete určite nedosiahnu. „Jeseň by mohla byť optimistickejšia, mohli by sme sa dostať alebo priblížiť k úrovniam, ktoré boli v priebehu minulého roka. Je odhad low-costových prepravcov, že na tie úrovne sa nedostaneme najbližšie dva, možno tri roky,“ dodal Pojedinec.