Dachser Slovakia má novú pozemnú zbernú linku, reaguje tak na zvýšený objem zásielok adresovaných do západnej Európy

Spoločnosť Dachser Slovakia, a. s., so sídlom v Lozorne posilňuje sieť pozemnej prepravy zo Slovenska do západnej Európy so zámerom jej zefektívnenia.

Nová pravidelná linka zbernej služby podľa poskytovateľa logistických služieb spája pobočky v Martine a Ohringene na juhozápade Nemecka.

Nové pravidelné linky

„Potreba zavedenia novej pravidelnej linky na tejto trase vyplynula z rastúceho dopytu našich existujúcich zákazníkov zo severného a stredného Slovenska, u ktorých evidujeme zvýšený objem zásielok adresovaných do západnej Európy, najmä do Nemecka,“ uviedla manažérka pobočky v Martine Barbora Feťková. U tohto spojenia sa podľa nej ukazuje, že bude plne využité v súčasnosti aj v budúcnosti.

Sprevádzkovaná linka medzi Martinom a Ohringenom v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko bude premávať celoročne a na dennej báze. Zásielky expedované ráno z Martina smerujú najskôr do Lozorna, odkiaľ popoludní pokračujú do cieľovej destinácie v Nemecku.

„Slovenská pobočka spoločnosti Dachser v Martine postupne posilňuje svoju pozíciu a v budúcnosti sa plánuje jej expanzia,“ priblížil regionálny manažér spoločnosti pre juhovýchodnú Európu Roman Stoličný.

Zberné linky

V rámci Slovenska odchádzajú z Martina denne dve linky zbernej služby do pobočky v Lozorne a jedna linka do eurohubu, teda prerozdeľovacieho uzla.

Ďalšia pravidelná denná linka jazdí na východ do Košíc. Pobočka v Martine už prevádzkuje priamu pravidelnú linku do nemeckého Hofu v severnom Bavorsku a nepravidelné spoje do Radeburgu pri Drážďanoch vo východonemeckom Sasku premávajú v závislosti od dopytu.