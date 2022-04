Dáme konečne zbohom nekonečným kolónam? Ministerstvo dopravy zahájilo zber dát týkajúcich sa inteligentnej mobility

Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu s partnermi z univerzít a súkromného sektora začína s realizáciou štyroch pilotných projektov zameraných na inteligentnú mobilitu, skúmať budú emisie aj tvorbu zápch.

Prvky smart mobility

Podľa rezortu ide o súčasť národného projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpory partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility. Financovaný je zo zdrojov Európskej únie cez Operačný program Efektívna verejná správa.

Celková hodnota pilotných projektov na základe uzavretých zmlúv, zverejnených v centrálnom registri, dosahuje približne 452-tisíc eur vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH), trvať majú do dvanástich mesiacov.

„Na to, aby sme mohli postupne zavádzať do praxe rôzne prvky smart mobility, potrebujeme presne vedieť, ako je na ne naša infraštruktúra pripravená. Preto sme sa rozhodli ísť cestou zberu a analyzovania veľkého množstva rôznych dát. Budeme skúmať, napríklad rýchlosti, pri ktorých sa plynulá doprava mení na zápchu, alebo to, v akom stave sú značky na cestách,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina).

Kompatibilnosť áut so značením na cestách

V spolupráci s výskumníkmi z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave bude ministerstvo dopravy testovať, ako dobre vedia moderné senzory čítať vodorovné aj zvislé dopravné značenie na vybraných úsekoch slovenských ciest.

Merania sa budú opakovať tak, aby pokryli rôzne svetelné aj poveternostné podmienky. Výsledkom bude prehľad o tom, či sú značky na cestách kompatibilné s modernými asistenčnými systémami v autách, prípadne či by teoreticky vyhovovali požiadavkám na autonómnu jazdu.

Parkovanie na odpočívadlách

Vedecký park pri Žilinskej univerzite v Žiline navrhne technológie a aplikácie pre monitoring voľných parkovacích miest. Zbieraním a analýzou dát vznikne koncept, ktorý bude vodičov informovať o voľných kapacitách na odpočívadlách pri cestách.

Vodiči nákladných vozidiel si budú môcť lepšie naplánovať cestu, skontrolovať dostupnosť parkovania a vybrať miesto na odpočinok. Žilinská univerzita bude tiež overovať, pri akej hustote premávky začínajú vznikať zápchy na vybraných cestných úsekoch.

Správcovia cestnej siete tak budú môcť predvídať, kedy sa intenzita dopravy na konkrétnom úseku zvýši natoľko, že bude potrebné cestu upraviť, aby sa zabránilo zápcham.

Spolupráca s bratislavskou spoločnosťou Mobility & Big Data, s.r.o., prinesie monitoring dopravných tokov, emisií a iných vplyvov na životné prostredie na vybraných úsekoch ciest. Zber dát bude zabezpečený moderným senzorickým systémom.