Dávajte si pozor na diaľnici D1, diaľničiari úplne uzavrú ľavý pruh pri Triblavine

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) úplne uzavrie ľavý jazdný pás diaľnice D1 pri Triblavine v kilometri 15,160 – 15,460. Dôvodom sú prípravné práce na výstavbe mosta D1/D4 v križovatke Ivanka, sever.

Obmedzenie bude v platnosti od utorka 26. januára od 6:00 do pondelka 1. februára do 17:00. Informovala o tom vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

Doprava bude presmerovaná z ľavého do pravého jazdného pásu (smer Trnava), kde bude vedená v zúžených jazdných pruhoch v režime 2 + 2. Presmerovanie dopravy začne v utorok ráno montážou zvislého dopravného značenia, po ktorom bude nasledovať demontáž zvodidiel. Do finálnej podoby bude zrealizované do 16:00.

NDS dodáva, že stavebné práce sú rozdelené do dvoch etáp. Po ukončení prvej etapy realizovanej v ľavom jazdnom páse sa v ďalšej etape práce presunú do pravého jazdného pásu. O začiatku druhej etapy bude NDS včas informovať. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok je potrebné počítať s posunom uvedených termínov.