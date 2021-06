Diaľnica D1 pri Triblavine bude počas štyroch nocí uzavretá, vodičov čaká presmerovanie dopravy

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov, že počas nočných hodín bude počas nasledujúceho víkendu uzavretá diaľnica D1 pri Triblavine. Dôvodom je umiestňovanie portálov a finálne osadenie zvislého dopravného značenia. V tlačovej správe o tom informovala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia komunikácie NDS.

Uzávera sa začne v piatok o 23:00 a potrvá do soboty 26. júna do 6:00. Opäť sa začne o 23:00 a potrvá do nedele 27. júna do 6:00. V podobných intervaloch sa práce uskutočnia aj počas prvého júlového víkendu. Doprava bude prenosným dopravným značením presmerovaná na cesty I/61 a II/503.