Diaľničiari budú rokovať o cene mýtnych brán, odkúpia ich len za výhodných podmienok

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) odkúpi kontrolný systém (enforcement), resp. mýtne brány od spoločnosti SkyToll, a. s., pre využitie v novom národnom mýte, ak to bude výhodné. Potvrdil to podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a informačných technológií NDS Jaroslav Ivanco s tým, že majú o to záujem a budú diskutovať o podmienkach a cene.

Odkúpenie mýtnych brán

„Od budúceho týždňa nás čaká rokovanie o tom, akým spôsobom, za akú cenu sa budeme uchádzať o odkúpenie enforcementu, ľudovo povedané mýtnych brán tejto časti podniku,“ informoval v piatok Ivanco.

Podľa neho ide o súčasť vyše roka trvajúceho ohodnocovania podniku.

„Slovenská republika už má súdno znalecké posudky. Vieme, s akými číslami ideme do rokovania a aká je naša ambícia, kam sa chceme dostať a stále platí to, čo sme povedali pred vyše rokom, že mýtne brány kúpime, ak to bude výhodné,“ uviedol zástupca diaľničiarov.

Zľavy v mýtnom systéme

NDS bude so SkyToll-om ešte rokovať aj o ďalších zľavách v terajšom mýtnom systéme. Vidí aj v súvislosti s nástupom medzinárodného mýta veľký priestor na rokovanie, zámerom je dosiahnuť zľavu na budúci rok.

„Uvidíme, akí budeme úspešní v rokovaniach, ale vidíme tam úspory technického typu. Nechceli sme miešať aj túto zľavu s pôvodnou dohodou aj z titulu transparentnosti a komplexnosti,“ priblížil Ivanco.

Budú rokovať o tom, či pri zavádzaní medzinárodného mýta, ktorý ako doplnok k domácemu systému začne nabiehať v prvom kvartáli budúceho roka, je potrebné toľko predajných miest palubných jednotiek ako v súčasnosti.

Pomôžu štátu

„Dopravcovia budú mať priestor ísť k iným poskytovateľom medzinárodného mýta za rovnaké ceny platby za mýto. To neznamená, že to bude drahšie, a zároveň pomôžu štátu, lebo nebude potrebovať takú garantovanú dostupnosť tejto služby na Slovensku zo strany spoločnosti SkyToll,“ poznamenal podpredseda predstavenstva NDS.

Podľa Ivanca chcú dohodnúť mechanizmus, do ktorého budú môcť iniciatívne vstúpiť dopravcovia a pomôcť dosiahnuť výrazne lepšie ceny.