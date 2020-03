Diaľničiari chcú milióny eur od bývalého zhotoviteľa úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) žiada od bývalého zhotoviteľa úseku diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové (taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha) 14,75 milióna eur.

Ide o nárok na platbu, ktorý si uplatnila u medzinárodnej Komisie pre riešenie sporov za nesplnenie míľnikov na prerazenie tunela a dokončenie betónovej vozovky v tuneli. Informovala o tom v stredu NDS v tlačovej správe.

„NDS si nároky za nedodržané míľniky uplatnila v minulosti okamžite po ich nesplnení, zhotoviteľ ich uznať odmietal a preto o nich rozhodne Komisia pre riešenie sporov,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Diaľničiari priebežne pripravujú aj ďalšie nároky v súvislosti s touto stavbou. „Nároky NDS sú kryté bankovou zárukou a budú uplatňované postupne tak, aby nedošlo k ich premlčaniu,“ priblížila Michalová.

Rozhodnutie očakávajú až v roku 2021

Ďalšou aktuálnou problematikou, ktorú NDS rieši, sú nároky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z chýb diela a projektovej dokumentácie. „O nároku na zmluvné pokuty bude komisia rozhodovať na základe procedurálneho kalendára vydaného komisiou, spolu s nárokom zhotoviteľa na predĺženie lehoty výstavby,“ poznamenala Michalová.

Rozhodnutie v tomto konkrétnom spore sa podľa uvedeného kalendára očakáva v januári 2021. Komisia pre riešenie sporov medzi NDS a zhotoviteľom úseku D1 s tunelom Višňové vznikla v januári 2019.

Komisiu tvoria uznávaní profesionáli z Nemecka, USA a Veľkej Británie. Jedného člena komisie navrhla NDS, jedného zhotoviteľ a na jednom sa zhodli obe strany.

Dostavba úseku by sa ma zrealizovať do troch rokov

NDS koncom januára vyhlásila tender na dostavbu úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala s tunelom Višňové. Predpokladaná hodnota stavebných prác dosahuje 260,9 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), budúci zhotoviteľ by ich mal uskutočniť za tri roky.

Víťaz súťaže dokončí tunel Višňové a vonkajšiu trasu diaľnice vrátane mostov, vozovky, ako aj oporných a zárubných múrov. NDS plánuje ukončiť súťaž a podpísať zmluvu o dielo do konca tohto roka.

Diaľničný úsek v dĺžke 13,5 kilometra, z toho tunel Višňové 7,5 km, by chcela odovzdať do užívania motoristom najneskôr do konca roka 2023. To je podmienka, aby na dokončenie diaľnice pri Žiline mohli byť využité peniaze Európskej únie.

Tender so štyrmi etapami

Verejné obstarávanie má podobu súťažného dialógu so zámerom čo najrýchlejšieho ukončenia súťaže a stavby. NDS bude viesť súťažný dialóg najmenej so štyrmi uchádzačmi, ktorých vyberie podľa eliminačných kritérií po splnení podmienok účasti.

Pre čo najrýchlejšie dokončenie úseku D1 je tender rozdelený na štyri etapy. Výsledné predpokladané náklady na výstavbu úseku sú zhruba 515 miliónov eur bez DPH, a to vrátane už vyfakturovaných asi 170 miliónov eur bývalému zhotoviteľovi.

Z toho náklady na zhotovenie hlavnej trasy sú 260,9 milióna eur bez DPH. Zvlášť sa budú súťažiť dodanie technológie tunela za 45 miliónov eur, výstavba strediska údržby a centrálneho operátorského pracoviska za 25 miliónov eur a odpočívadla Turie za 15 miliónov eur.