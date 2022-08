Diaľničiari musia zrušiť vyhodnotenie mýtneho tendra, prvé dve ponuky majú posúdiť nanovo

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) musí zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk v tendri na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

Zároveň má opäť vyhodnotiť ponuky prvých dvoch uchádzačov v súťaži. Rozhodol o tom Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) na základe námietok proti vyhodnoteniu ponúk.

NDS porušila zákon

Diaľničiari majú do 30 dní od účinnosti rozhodnutia zároveň znovu vyhodnotiť požiadavky na predmet zákazky u úspešného uchádzača, zopakovať vyhodnotenie podmienky účasti osobného postavenia u subdodávateľov tohto uchádzača. Rozhodnutie ÚVO je zverejnené na jeho portáli, právoplatnosť nadobudlo 2. augusta.

Z rozhodnutia ÚVO na takmer 70 stranách napríklad vyplýva, že v rámci tohto verejného obstarávania nastali skutočnosti, ktoré skôr prisvedčujú záveru o existencii objektívnej indície o výskyte mimoriadnej nízkej ponuky.

Úspešný uchádzač predložil ponuku vo výške 13,8 mil. eur a uchádzač druhý v poradí 15,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Úrad tiež uviedol, že kontrolovaný (NDS) porušil zákon o verejnom obstarávaní, osobitne princíp transparentnosti, pretože v žiadnej zápisnici z vyhodnotenia ponúk, ani v inej časti dokumentácie neuvádza žiadnu zmienku o tom, ako sa vysporiadal so splnením požiadaviek na predmet zákazky aspoň v rozsahu minimálnych obsahových náležitostí záväzného návrhu technického riešenia elektronického mýtneho systému.

Uspel CzechToll so SkyTollom

NDS po vyhodnotení troch ponúk v mýtnom tendri na základe pomeru ceny a kvality v máji oznámila za úspešného uchádzača českú spoločnosť CzechToll. Spoločnosť SkyToll, a. s., ktorá prevádzkuje súčasný slovenský mýtny systém, je jej subdodávateľom.

Ďalšie dve ponuky v tendri predložili skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) a tiež firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava.

Celková cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH mala váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.

Výsledok bol dopredu jasný

NDS vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému v decembri 2020, predpokladaná cena zákazky plánovanej na vyše jedenásť rokov bola takmer 42 miliónov eur bez DPH.

Tender na nové mýto podľa Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital nebol dobre pripravený a jeho výsledok bol dopredu jasný. Na viaceré z nedostatkov upozorňovali ministerstvo dopravy a NDS už pred niekoľkými mesiacmi.