Diaľničiari na pár dní uzavrú tunel Bôrik, pripravte sa na obchádzku

Národná diaľničná spoločnosť uzatvorí tunel Bôrik, dôvodom je pravidelná jesenná údržba diaľničných tunelov. Ľavá tunelová rúra, v smere od Žiliny bude uzatvorená od 2. októbra od 20:00 do 4. októbra do 22:00. Pravú tunelovú rúru uzatvoria od polnoci 2. októbra do 4.októbra do 22:00.

Trasa obchádzky povedie od diaľničnej križovatky Mengusovce po ceste I/18 cez Svit.

„Počas mesiacov september a október postupne realizujeme pravidelnú jesennú údržbu a kontrolu v diaľničných tuneloch Branisko, Svrčinovec, Poľana, Bôrik, Považský Chlmec, Horelica, Sitina a Šibenik,“ informuje NDS na svojej oficiálnej webstránke s tým, že sa zamerajú hlavne na nestavebnú údržbu stavebnej časti všetkých prevádzkovaných tunelov. Zároveň vykonajú údržbu a opravu ich technologického vybavenia.