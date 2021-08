Diaľničiari opäť predĺžili súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému, prihlasovať sa dá až do septembra

Verejná súťaž na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory sa naďalej predlžuje. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) už štvrtýkrát posunula lehotu na predkladanie a otváranie ponúk, najnovšie na 16. septembra. Diaľničiari o tom informovali bez ďalších podrobností v dokumentoch k tendru vo Vestníku verejného obstarávania.

Dôvodom ďalšieho odkladu termínu na ponuky môže byť to, že doposiaľ nebolo zverejnené rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach v uvedenom tendri proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch.

Termín vybudovania môže byť v ohrození

Predlžovanie súťaže by mohlo ohroziť plánovaný termín vybudovania mýtneho systému do konca roka 2022, na čo podľa zámeru treba pätnásť mesiacov. V takom prípade by nemusel nový mýtny systéme začať fungovať načas od začiatku roka 2023. Súčasná zmluva medzi NDS a spoločnosťou SkyToll o prevádzke súčasného mýtneho systému uplynie koncom budúceho roka.

Tender na vybudovanie nového mýtneho systému bol zverejnený vlani v decembri, predpokladaná hodnota zákazky je po úprave 41,8 milióna eur bez DPH. NDS plánuje prevádzku od 1. januára 2023 do konca roka 2027 a s uplatnením opcie na ďalších päť rokov do konca roka 2032.

Zákazka za takmer 200 miliónov eur

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je predĺžená už aj v súvisiacom tendri diaľničiarov na poskytovanie mýtnych služieb, a to do 30. augusta. Dôvodom boli tiež námietky proti podmienkam v súťažných podkladoch alebo iných dokumentoch. ÚVO už rozhodol o zastavení tohto konania s tým, že námietky nespĺňali požiadavku zákona, keďže neboli podpísané všetkými osobami oprávnenými konať za navrhovateľa.

Predpokladaná cena zákazky, zverejnenej v apríli tohto roka, je vyše 196 miliónov eur bez DPH. Plánovaná je na pätnásť rokov v dvoch fázach – príprava do konca septembra 2022 a prevádzka od októbra 2022 do konca roka 2032, vrátane opcie na päť rokov.