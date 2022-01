Diaľničiari otvárali ponuky v tendri na nové elektronické mýto, SkyToll je subdodávateľom pre CzechToll

V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory po viac ako roku od jeho vyhlásenia v pondelok predkladali a otvárali ponuky.

Jedným z uchádzačov je spoločnosť CzechToll, jej subdodávateľom je SkyToll. Predpokladaná cena investície plánovanej na vyše jedenásť rokov dosahuje takmer 42 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Diaľničiari nezverejnili počet ani mená uchádzačov, ktorí sa zapojili do súboja o získanie zákazky.

SkyToll vlastnú ponuku nepodával

„Vzhľadom na aktuálne štádium procesu vyhodnocovania nie je možné konkretizovať obchodné spoločnosti, ktoré predložili cenové ponuky vo verejnom obstarávaní. Postupujeme v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,“ uviedla pre agentúru SITA vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková.

„SkyToll ponuku nepodával. Ponuku podala spoločnosť CzechToll, naša spoločnosť je jej subdodávateľom,“ potvrdil pre agentúru SITA manažér pre komunikačnú stratégiu a PR spoločnosti SkyToll, a. s., Anton Bódis. Výšku ani detaily predloženej ponuky nekonkretizoval, keďže im to neprislúcha zverejňovať.

SkyToll prevádzkuje slovenský mýtny systém od roku 2010, pričom príslušná zmluva s NDS uplynie koncom tohto roka. CzechToll, s.r.o., prevádzkuje mýtny systém v Česku, kde v tendri uspel spolu so SkyToll-om.

V dokumentoch k verejnej súťaži, trvajúcej od decembra roku 2020, diaľničiari už skôr zverejnili ako najnovšiu lehotu predkladania a otvárania ponúk 31. január. Išlo už o deviaty termín od začiatku tohto mýtneho tendra.

Štát chce mýto prevádzkovať sám

Rada Úradu pre verejné obstarávanie začiatkom tohto roka zamietla odvolanie v tendri a potvrdila prvostupňové rozhodnutie úradu z vlaňajšieho novembra.

Ten v spojenom konaní o preskúmanie úkonov NDS na základe námietok dvoch navrhovateľov proti podmienkam v súťaži námietky zamietol, v jednom prípade zastavil konanie.

Štát chce nový mýtny systém prevádzkovať vo vlastnej réžii, efektívnejšie a s nižšími nákladmi na prevádzku oproti súčasnosti.

NDS podľa tendra plánovala realizáciu prvej etapy, vybudovanie mýtneho systému, do konca roka 2022 a druhú etapu, prevádzku systému, od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027 a pri uplatnení opcie na päť rokov do 31. decembra 2032.

Nové mýto do konca roka nebude

Pre predlžovanie a aktuálny stav tendra je vybudovanie nového mýtneho systému do konca tohto roka vzhľadom na čas už málo pravdepodobné.

Plánované zavedenie medzinárodného mýta známeho ako Európska služba elektronického výberu mýta (EETS) by malo uľahčiť plynulý prechod v rámci mýtnych systémov.

Z tohto dôvodu by už nemalo byť problémom, či štát do začiatku roka 2023 stihne vysúťažiť a sprevádzkovať nový domáci mýtny systém vo vlastnej réžii. Štát neplánuje predĺžiť súčasnú zmluvu so SkyToll-om a mýto vypnúť.

Nižšie náklady a férovejšie podmienky

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) v závere minulého roka vyhlásil, že štát nechce, aby bolo mýto ďalej prevádzkované ako služba, ale chce ho prevádzkovať sám.

„Sľubujeme si od toho významne nižšie náklady a významne férovejšie podmienky pre dopravcov. Chceme mať systém pod kontrolou,“ povedal minister.

Národné mýto bude podľa Doležala vytvárať istú protiváhu medzinárodnému a poskytovať nadštandardné služby pre cestných dopravcov.