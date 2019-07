Diaľničiari plánujú začať tender na dostavbu diaľnice D1 s tunelom Višňové koncom augusta

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) predpokladá začať tender na dokončenie stavby diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, vrátane tunela Višňové, 31. augusta. Zatiaľ vyhlásila prípravné konzultácie k zabezpečeniu dostavby diaľničného úseku pri Žiline.

„Národná diaľničná spoločnosť týmto vyhlasuje prípravné trhové konzultácie za účelom overenia si možnosti dostavby úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala,“ uviedla NDS v predbežnom oznámení zverejnenom vo Vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Stavebné spoločnosti sa majú odprezentovať

Prípravné trhové konzultácie (PTK) sa uskutočnia v stredu 31. júla o 10:00 v Aule Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Záujemcovia o účasť na konzultáciách spomedzi hospodárskych subjektov by sa pre obmedzené kapacitné možnosti mali zaregistrovať do 29. júla.

Stavebné spoločnosti majú predložiť informáciu alebo prezentáciu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti majú v tejto oblasti. „Samotných PTK sa budú môcť zúčastniť len hospodárske subjekty alebo ich zástupcovia, ktoré sú si vedomé zákonnej úpravy PTK, dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na PTK a súhlasia s nimi,“ oznámila NDS.

Diaľničná spoločnosť vo svojom profile na portáli ÚVO zverejní všetky informácie a dokumenty potrebné na oboznámenie sa s danou problematikou a informáciu o účasti v prípade, že hospodársky subjekt prejaví záujem o účasť na konzultáciách. Celá písomná komunikácia v priebehu konzultácií bude výhradne elektronicky.

Cenu určia súťaže

NDS nedávno informovala, že po vyhlásení verejného obstarávania na dostavbu D1 s tunelom Višňové v auguste následne do konca tohto roka vypíše aj tendre na zhotoviteľa strediska správy a údržby, dodávateľa technológie a po ukončení prípravy aj súťaž na odpočívadlo Turie.

Cenu určia súťaže, celkové náklady na dostavbu odhaduje vo výške do 540 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Je to zhruba o 130 mil. eur viac, ako bola pôvodná zmluvná cena na výstavbu celého úseku (409,8 mil. eur bez DPH). Podpisy zmlúv predpokladá v roku 2020, následne budú obnovené práce na úseku. Do užívania motoristom by ho mali odovzdať v roku 2023, pôvodne mal byť dokončený v závere tohto roka.

Súťaž formou dialógu

Hlavná trasa úseku D1 v dĺžke 13,5 kilometra, vrátane tunela (7,5 km), sa bude súťažiť formou súťažného dialógu. Pôvodný zhotoviteľ úseku D1, taliansko-slovenské združenie Salini Impregilo – Dúha, nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, preto s ním NDS v marci ukončila kontrakt. Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska.

Bývalý zhotoviteľ začal s prácami na úseku v lete 2014, práce mal dokončiť do decembra 2019. Inventarizácia stavby je už dokončená, jej výsledky budú tvoriť súčasť súťažných podkladov na vypísanie súťaží. NDS má po vykonaní inventarizácie uhradiť bývalému zhotoviteľovi 24,8 mil. eur bez DPH. Táto suma zahŕňa platby za vykonané práce, zabudovaný materiál a technologické zariadenia určené pre výstavbu, vyplatenie zádržného, za projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť.