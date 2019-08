Diaľničiari pre opravu vozovky čiastočne uzavrú rýchlostnú cestu R1 pri Žarnovici

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) opraví vozovku rýchlostnej cesty R1 pri Žarnovici. Z tohto dôvodu čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh ľavého jazdného pásu R1 na päťkilometrovom úseku v kilometri 108 – 103. Čiastočná uzávera cesty bude v období medzi 7. a 23. augustom.

Oprava na predmetnom úseku bude rozdelená do troch etáp. Pozostávať bude z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev,“ informovala v utorok agentúru SITA hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Dopravné obmedzenie na úseku R1 bude v troch termínoch od 7. augusta (streda) do 11. augusta (nedeľa) v km 108 – 106, od 12. augusta (pondelok) do 16. augusta (piatok) v km 106 – 104,5 a od 19. augusta (pondelok) do 23. augusta (piatok) v km 104,5 – 103.

Čiastočná uzávera v uvedených termínoch sa začne o 8:00 a skončí o 12:00. „Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu,“ dodala Michalová.