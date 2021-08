Diaľničiari predstavili líniové riadenie na obchvate Bratislavy, vodiči pôjdu rýchlejšie

NDS predstavila novinku v podobe nového projektu líniového riadenia na obchvate D1, ktorý má urýchliť dopravu a zvýšiť kapacitu na existujúcej cestnej sieti o 10 až 20 percent. „Líniové riadenie bude spustené 26. augusta o polnoci. Bude sa spúšťať v niekoľkých fázach, prvá fáza bude od križovatky Bratislava Pečňa – Bratislava Vajnory,“ ozrejmil prevádzkový riaditeľ NDS Peter Peťko.

Hlavným cieľom nového typu riadenia v Bratislave je zvýšenie bezpečnosti, keďže značenie bude informovať o prípadných dopravných nehodách a obmedzeniach na ceste. „Navyše, líniové riadenie v súvislosti s prebiehajúcou legislatívnou zmenou umožňuje jazdiť v určitých dobách rýchlosťou 130 km za hodinu,“ doplnil s tým, že značenie bude zohľadňovať aktuálny stav v premávke.

Presmerovanie hlavného tranzitného ťahu

NDS ďalej informovala, že od konca augusta do novembra budú aktualizovať dopravné značenie. Prvým dôvodom je legislatívna zmena, v zmysle ktorej sa budú pri značení využívať medzinárodne používané piktogramy. Druhým dôvodom je postupné presmerovanie hlavného tranzitného ťahu na mimomestské komunikácie po ukončení obchvatu D4R7, čo bude mať za následok čiastočné odľahčenie dopravy na D1.

Stavebné práce na oprave diaľničného mosta v bratislavskom Lamači ukončia predčasne, a to už tento týždeň. Na tlačovej konferencii o tom informovali zástupcovia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a dopravnej polície.

„Už v piatok 27. augusta predčasne ukončíme práce na oprave mosta, skončíme teda skôr o 11 dní oproti pôvodnému plánu,“ uviedli zástupcovia NDS. Z dôvodu opravy diaľničného mosta v Lamači bola obmedzená doprava na diaľnici D2 medzi Bratislavou a Stupavou počas celého leta.

Dobrá koordinácia zainteresovaných

Ako uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ NDS Juraj Tlapa, tento most sa dostal už do piateho stupňa poškodenia. Plánovaniu opravy podľa neho predchádzalo množstvo rokovaní s dotknutými subjektmi, napríklad so Železnicami Slovenskej republiky. „Treba si uvedomiť, že sme to urobili za plnej prevádzky železničnej dopravy pod nami,“ poznamenal a vyzdvihol spoluprácu a súčinnosť so zhotoviteľom aj dopravnou políciou. „Pôvodne sme mali harmonogram do 6. septembra, keď sa mala spustiť doprava. Spustí sa teraz v piatok s tým, že ešte cez víkend tam budú drobné obmedzenia pre dokončovacie práce, od pondelka to bude na 100 percent,“ uviedol s tým, že skoršie otvorenie sa podarilo vďaka dobrej koordinácie všetkých zainteresovaných.

„Do tohto kritického úseku sme velili denne v jednom časovom období minimálne tri hliadky dopravnej polície, ktoré regulovali dopravu práve v tom mieste zúženia,“ poznamenal riaditeľ bratislavského krajského dopravného inšpektorátu Milan Pilip. Dopravná polícia regulovala tiež dopravu na výjazde od Bory Mall, kde sa tvorili kolóny a uprednostňovali vozidlá mestskej hromadnej dopravy. „Minimálne dve hliadky boli aj na obchádzkových trasách od Stupavy či Volkswagenu. Najväčším problémom bola podľa neho zahraničná kamiónová doprava, ktorej vodiči nerešpektovali dopravné značenie a blokovali ľavý jazdný pruh. U nich sme potom museli pristúpiť aj k sankciám,“ doplnil.