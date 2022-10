Diaľničiari predstavili svoje vysoké ambície, náklady na prevádzku mýta chcú skresať hlboko pod 20 percent

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) plánuje znížiť budúce náklady na prevádzku elektronického výberu mýta zo súčasných približne 38 % výrazne pod 20 % z celkových výnosov. Priemerné ročné náklady za desať rokov by sa podľa diaľničiarov mohli pohybovať v rozmedzí 10 % až 12 %.

„V európskom mýtnom systéme je nákladovosť na úrovni 4,5 %, dodatočné náklady sa majú pohybovať do 5 %,“ uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Jaroslav Ivančo v súvislosti s plánovaným zavedením Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS) v decembri tohto roka ako doplnku k národnému mýtnemu systému.

„Čo sa týka národného výbercu mýta, musí sa pohybovať v nákladovosti práve v tomto horizonte, to znamená do 5 %, vrátane prevádzky mýtneho úradu. Ak pripočítame k tomu aj všetkých zamestnancov a všetko, čo k tomu patrí, hovoríme o nákladovosti medzi 10 % až 12 % priemerne v horizonte 10 rokov,“ predpokladá Ivančo.

K tomu podľa neho treba ešte prirátať náklady na predĺženie prevádzky súčasného mýtneho systému v budúcom roku, pričom o cene diaľničiari rokujú so spoločnosťou SkyToll, a. s.

V rámci NDS už vznikol mýtny úrad, ktorý bude po novom spravovať a prevádzkovať výber mýta. Zatiaľ má takmer 40 zamestnancov, ich počet by sa mal postupne zvýšiť na 370. Od budúceho roka by mal fungovať podľa zámerov diaľničiarov pravdepodobne samostatne ako ich dcérska spoločnosť, hoci mohol by zostať aj súčasťou NDS.