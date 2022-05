Diaľničiari rokujú o dokončení úseku D1 Hubová - Ivachnová, stavba mešká päť rokov

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) naďalej rokuje so zhotoviteľom diaľničného úseku D1 Hubová – Ivachnová pri Ružomberku o podmienkach pokračovania, financovania a dokončenia stavebných prác.

Hľadajú ústretové možnosti riešenia

„Hľadáme ústretové možnosti riešenia,“ informovala agentúru SITA hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková s tým, že stále platí ich doterajšie stanovisko v súvislosti s výstavbou diaľnice, vrátane tunela Čebrať. Ďalšie detaily k aktuálnej situácii na problémovej, päť rokov meškajúcej stavbe na Liptove neuviedla.

Aktuálna platná zmluvná cena výstavby 15-kilometrového úseku podľa podľa NDS je zatiaľ takmer 289 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. „Z európskych zdrojov bola financovaná len prvá fáza projektu v rámci Operačného programu Doprava 2007 až 2013, a to v zložení 19,6 milióna eur z Kohézneho fondu a 3,46 milióna eur zo štátneho rozpočtu vo forme spolufinancovania,“ uviedla Žgravčáková.

Práce v tuneli Čebrať sú utlmené

Zhotoviteľom stavby je od roku 2013 združenie stavebných spoločností OHL ŽS, a. s., a Váhostav – SK, a. s., ktoré mali úsek diaľnice vybudovať pôvodne za 227 miliónov eur bez dane do roku 2017. Pre zosuv pri západnom portáli tunela Čebrať museli stavbu preprojektovať, zmeniť trasu a predĺžiť tunel. To malo vplyv na predĺženie lehoty výstavby aj na zvýšenie zmluvnej ceny, medzitým sa výrazne zvýšili ceny stavebných materiálov a prác. Pre problémy na stavbe môže byť ohrozený aj aktuálny termín lehoty výstavby do konca roka 2023.

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) potvrdil, že práce v tuneli Čebrať sú utlmené, ale na vonkajších objektoch sa pracuje. „Je pravda, že v tuneli sa nepracuje. Jedna tunelová rúra je 50 metrov od prerazenia, druhá rúra 150 metrov od prerazenia. Máme záujem obe strany pokračovať vo výstavbe tohto tunela, hľadáme len to správne riešenie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a s hospodárnosťou,“ uviedol Doležal. Predtým priznal, že v spore so zhotoviteľom ide o právny a finančný problém, ktorý sa snažia riešiť. Termín dokončenia úseku podľa ministra je stále reálny do konca roka 2023 alebo začiatkom roka 2024, podmienkou toho je dosiahnutie dohody so zhotoviteľom.