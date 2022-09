Diaľničiari spustia testovacie prostredie pre poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustí od 1. októbra testovacie prostredie pre poskytovateľov Európskej služby elektronického výberu mýta (EETS). Podľa hovorkyne NDS Evy Žgravčákovej ide o jednu z prvých činností pri ich akreditácii na slovenský mýtny trh.

„Poskytovatelia si vďaka testovaniu budú môcť vyskúšať, či a v akej miere sú ich palubné jednotky kompatibilné so slovenským systémom. Takto im chceme ponúknuť možnosť lepšie pochopiť náročnosť projektu ich implementácie a presnejšie definovať s tým spojené náklady,“ uviedla Žgravčáková.

Systém medzinárodného mýta plánuje NDS do živej prevádzky spustiť v decembri tohto roka. „Následne sa budú môcť registrovaní EETS poskytovatelia pustiť do vytvárania zmlúv. Môžeme potvrdiť, že o výber mýta zo strany etablovaných EETS poskytovateľov naprieč Európou je na Slovensku veľký záujem. Aktuálne rokujeme so šiestimi providermi,“ dodala hovorkyňa NDS.