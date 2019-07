Diaľničiari tento rok odovzdajú „až“ jeden úsek diaľnice, na ostatné si ešte dlho počkáme

Sľubovaná diaľnica D1 spájajúca dve najväčšie slovenské mestá Bratislavu a Košice, mala byť už minimálne 10 rokov v prevádzke. Situácia sa nezmení ani tento, ani budúci rok a s najväčšou pravdepodobnosťou ani v najbližších 5 rokoch. Žiaľ, podľa informácií NDS sa nestihne ukončiť viacero kľúčových diaľničných uzlov naplánovaných na tento rok.

Bilancia dokončených úsekov diaľnic je žalostná

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) nasadoprava.sk informovala, že z plánovaných projektov sa podľa plánu stihne dokončiť iba jeden projekt. Do konca roka sa v zmluvnom termíne 12/2019 ukončí výstavba úseku D1 Budimír-Bidovce.

Zoznam nedokončených diaľničných úsekov je však oveľa dlhší, ako ten s dokončenými stavbami. K veľkému omeškaniu dôjde v Žilinskom kraji na úseku D1 Lietavská Lúčka – Višnové – Dubná Skala. Pôvodný termín dokončenia bol stanovený na december tohto roka. Pre viaceré pochybenia a problémy na tejto stavbe, NDS predpokladá sprejazdnenie tohto úseku až v roku 2023.

Dôvodom je podľa NDS pôvodný zhotoviteľ úseku, združenie Salini Impregilo – Dúha. NDS tvrdí, že zhotoviteľ nebol schopný za podmienok pôvodnej zmluvy pokračovať vo výstavbe, z toho dôvodu v marci došlo k ukončeniu kontraktu.

Koncom júna združenie podpísalo protokol o opustení staveniska. Národná diaľničná spoločnosť v auguste vypíše súťaž na zhotoviteľa hlavnej trasy úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala.

„Súťaže na dodávateľov technológie či Strediska správy a údržby diaľnic NDS vypíše priebežne počas druhého polroka 2019. Podpisy zmlúv s novými zhotoviteľmi predpokladáme v roku 2020, následne sa opäť odštartujú práce na úseku,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Problémy týkajúce výstavby tunela Višňové a sprejazdnenie tohto úseku diaľnice sme rozobrali v článku s analytikom Jánom Kovalčíkom z INEKO.

Križovatka Triblavina je nekončný príbeh

Tak skoro si nevydýchnu ani vodiči v bratislavskom kraji. K omeškaniu totiž dôjde aj na D1 Mimoúrovňovej križovatke Triblavina na úseku diaľnice Bratislava – Senec, kde bol termín ukončenia naplánovaný na november 2019. Čo predstavuje už 2-ročné oneskorenie. Križovatka je vo výstavbe od mája 2015.

Veľký sklz na tejto križovatke, ktorá má odľahčiť dopravnú situáciu pripisuje NDS Občianskemu združeniu Triblavina, ktoré v každej jednej fáze prípravy stavby vznášalo námietky a to zásadne až na konci odvolacích lehôt. Tie podľa diaľničiarov často krát ani nesúviseli so stavbou a len spôsobovali omeškanie.

„Meškanie projektu spôsobila jednak zmena stavby pred dokončením, kde sa vypustili kolektory a navrhla sa diaľnica D1 v profile 4+4 s odstavnými pruhmi a taktiež neustále napádanie povoľovacieho procesu zo strany OZ Triblavina,“ obhajuje situáciu hovorkyňa NDS.

Oneskorenie spôsobila aj zmena stavby pred jej dokončením v súvislosti s prehodnotením technického riešenia D1 po Blatné. Z dôvodu rastúcej intenzity dopravy NDS s MDV SR rozhodli, že dôjde k rozširovaniu pruhov zo 6 na 8 pruhov s plnohodnotným odstavným pruhom.

V auguste 2018 sa začalo pracovať na stavebných objektoch, ktoré podliehali práve tejto zmene stavby pred jej dokončením.

Zmluvný termín ukončenia výstavby bol naplánovaný na november 2019. NDS predpokladá, že sa križovatka sprejazdní koncom roka 2020. Predpokladaný koniec výstavby je v polovici roka 2021.

Situácia pri Žiline stagnuje a ešte dlho bude

K takmer ročnému omeškaniu príde aj na úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Tento úsek mal byť dokončený začiatkom tohto roka, vo februári. K sprejazdeniu úseku je však nevyhnuté ukončiť diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, a časti križovatky Lietavská Lúčka.

Úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka bude stavebne ukončený v tomto roku. Diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina mal byť na základe zmluvy ukončený v júni 2019, teda dôjde k niekoľko mesačnému oneskoreniu.

NDS uviedla , že robí všetko pre to, aby bol odovzdaný do užívania ešte tento rok spoločne s privádzačom Lietavská Lúčka – Žilina. Samotné spustenie do prevádzky dopravného uzlu Žilina a nadväzujúce stavebné úpravy požadované predstaviteľmi Mesta Žilina a Dopravnou políciou SR však môžu znamenať odsun sprevádzkovania celej sústavy stavieb do prvej polovice roka 2020.