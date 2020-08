Diaľničiari upozorňujú na dopravné obmedzenia na diaľnici D1 a na rýchlostnej ceste R1

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje v 33. týždni obmedzenia na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom, na rýchlostnej ceste pri obci Veľké Zálužie a na ceste prvej triedy v Košiciach. Agentúru SITA o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie Eva Žgravčáková.

Opravia mostné závery

NDS plánuje od 8. augusta do 30. septembra v čase od 7:00 do 18:00 obmedzenia na diaľnici D1 v úseku na moste za odpočívadlom Prejta pri Dubnici nad Váhom.

Pracovníci budú opravovať mostné závery v troch fázach po jednotlivých jazdných pruhoch vždy v utorok, stredu a vo štvrtok. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.

Opatrenia proti zosuvu

Ďalšie obmedzenie vodičov čaká aj na rýchlostnej ceste R1 pri obci Veľké Zálužie, a to od 10. augusta od 10:00 do 30. septembra do 14:00. Dôvodom obmedzení budú sanačné opatrenia na zabránenie zosuvu násypového svahu.

Obmedzenia budú aj na ceste prvej triedy I/16 v Košiciach od 8. augusta do 14. augusta. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Dôvodom je údržba vozovky v pravom jazdnom páse.