Dialničiari upozorňujú na dopravné obmedzenia pre práce na rôznych úsekoch ciest

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na niekoľko dočasných dopravných obmedzení, ktoré spôsobia práce na rôznych úsekoch ciest. Od 1. októbra sa dopravné obmedzenia budú týkať diaľnice D2 v Bratislave, ako aj rýchlostnej cesty R1 pri Nitre. Od 3. októbra bude na týždeň čiastočne uzavretá diaľnica D1 na moste pri Trnave. V najbližších týždňoch bude NDS na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať aj vodorovné značenie.

Práce na D1 a D2

Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, dôvodom čiastočnej uzávery diaľnice D2 v Bratislave je realizácia opravy vozovky na úseku križovatka Pečňa – križovatka Jarovce v pravom vonkajšom jazdnom pruhu v smere na Budapešť. Obmedzenie potrvá od soboty 1. októbra od 6:00 do pondelka 3. októbra do 6:00. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.

Počas celého budúceho týždňa bude čiastočne uzavretá diaľnica D1 pre výmenu zvodidiel na moste Trnava – Horná Streda. Stavebné práce bude NDS realizovať na moste cez Krupiansky potok od pondelka 3. októbra od 6:00 do pondelka 10. októbra do 18:00. Práce budú prebiehať v ľavom jazdnom páse na vonkajšej rímse. V ľavom jazdnom páse budú zachované dva zúžené jazdné pruhy. Pravý jazdný pás bude bez dopravného obmedzenia.

Údržba R1 a tunela Šibenik

Vodičov čaká aj dlhodobá čiastočná uzávera rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta Estakáda Veľké Zálužie medzi križovatkami Báb – Nitra-Západ v pravom jazdnom páse. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov. Obmedzenie potrvá v dvoch etapách od soboty 1. októbra od 8:00 do nedele 13. novembra do 18:00. Počas 1.etapy budú práce prebiehať v pravom jazdnom pruhu a v odstavnom pruhu súčasne v pravom jazdnom páse. Počas 2.etapy budú práce prebiehať v ľavom jazdnom pruhu v pravom jazdnom páse.

NDS pripomína aj uzáveru tunela Šibenik v termíne od piatka 30. septembra od 22:00 do nedele 2. októbra do 10:00 z dôvodu pravidelnej jesennej údržby. „V najbližších týždňoch bude NDS na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať vodorovné značenie. Prosíme motoristov o trpezlivosť, zároveň aj o rešpektovanie dočasného dopravného značenia. Práce prebiehajú naprieč Slovenskom do konca októbra a obnovu uskutočňujeme v závislosti od poveternostných podmienok,“ uviedla Žgravčáková.

Zároveň apelovala na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov vzhľadom na zachovanie bezpečnosti motoristov, aj pracovníkov v teréne.