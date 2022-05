Ďiaľničiari upozorňujú vodičov na plánované úzavery ciest, prebehne oprava mosta na D2 či údržba tunelov

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na uzáveru tunelov Žilina, Ovčarisko, Branisko, Svrčinovec a Poľana a tiež na podjazd Lučivná. Dôvodom uzávery je pravidelná jarná údržba tunelov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Uzavreté tunelové rúry

Tunely Žilina a Ovčarisko sú uzavreté od stredy 18. mája do nedele 22. mája do 22. hodiny. Tunel Branisko bude pre údržbu uzavretý od soboty 21. mája do piatka 27. mája do 18. hodiny. Tunely Svrčinovec a Poľana budú pre cestnú dopravu uzatvorené od piatka 27. mája od 20. hodiny do nedele 29. mája do 20. hodiny.

Na podjazde Lučivná bude v sobotu 25. júna od 8. hodiny do 18. hodiny uzavretá ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu a v nedeľu 26. júna od 8. hodiny do 18. hodiny uzavretá pravá tunelová rúra v smere na Košice.

Čiastočná uzávera diaľnice D2

NDS tiež upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice D2, ktorá bude prebiehať od soboty 21. mája od 8. hodiny do štvrtka 1. septembra do 18. hodiny. Dôvodom je rozšírenie vozovky pred mostom Lamač a následne oprava ľavého mosta. V prvej etape sa bude realizovať rozširovanie vozovky diaľnice D2 za mostom a obmedzené budú oba jazdné pásy.

„V ľavom jazdnom páse budú vedené tri jazdné pruhy nasledovne: dva jazdné pruhy v smere na Brno a jeden bude presmerovaný z pravého jazdného pásu v smere do Bratislavy cez stredný deliaci pás na ľavý most s tým, že tento pruh bude vyhradený iba pre osobné vozidlá. Ďalší jazdný pruh smerom do Bratislavy bude vedený v pravom jazdnom páse popri pracovisku,“ upozorňuje NDS.

V druhej etape sa bude opravovať ľavý most v smere do Brna. Počas opravy mosta v ľavom jazdnom páse bude doprava presmerovaná cez stredný deliaci pás pred a za mostom do pravého jazdného pásu, kde budú zachované dva jazdné pruhy v oboch smeroch.