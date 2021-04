Diaľničiari upozorňujú vodičov na viaceré dopravné obmedzenia na diaľniciach a rýchlostných cestách

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje na viaceré dopravné obmedzenia. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková, spoločnosť čiastočne obmedzí dopravu v úseku rýchlostnej cesty R1 na moste cez Dudváh pri obci Vlčkovce v kilometri 7,350.

Dôvodom je oprava mostného záveru v ľavom jazdnom páse v pomalom jazdnom pruhu v smere do Trnavy. Obmedzenie potrvá od soboty 10. apríla do nedele 11. apríla. Doprava bude v smere do Trnavy presmerovaná do ľavého jazdného pruhu.

Časť D1 dostane nový asfalt

NDS zároveň čiastočne obmedzí dopravu na diaľnici D1 v úseku medzi Prešovom a Košicami v kilometri 421,860 – 422,500. Dôvodom budú veľkoplošné opravy vozovky v pravom jazdnom páse v smere z Prešova do Košíc. Obmedzenie bude platné od pondelka 12. apríla do štvrtka 15. apríla.

Oprava bude pozostávať z výmeny obrusnej vrstvy, odfrézovania existujúcej vrstvy vozovky a z položenia novej vrstvy asfaltového koberca. Počas realizácie bude doprava vedená cez vnútorný jazdný pruh.

Doprava bude čiastočne obmedzená aj na rýchlostnej ceste R1 v úsekoch medzi kilometrom 127,500 – 158,500 v lokalitách od Žiaru nad Hronom po mestskú časť Kremnička v Banskej Bystrici. Dôvodom sú práce na obnovení vrstiev vozovky. Obmedzenie potrvá od soboty 10. apríla od 7:00 do pondelka 12. apríla do 19:00.

Oprava vozovky R1 od križovatky Kremnička (vetvy) od pondelka 12. apríla od 7:00 do piatka 16. apríla do 19:00. Oprava v kilometri 139,520 – 137,790 (vonkajší jazdný pruh) potrvá od soboty 17. apríla od 7:00 do piatka 23. apríla do 19:00. Od soboty 24. apríla od 7:00 do piatka 30. apríla do 19:00 budú opravy vykonávané v 141,440 až 142,000 kilometri.

Opravy vozovky sa dotknú aj diaľnice D2

Od soboty 5. júna od 7:00 do stredy 9. júna do 19:00 prebehnú opravy v úseku medzi 127,790 a 128,305 kilometrom na vonkajšom a priraďovacom jazdnom pruhu. Od soboty 12. júna od 7:00 do stredy 23. júna do 19:00 prebehne oprava vozovky od 128,340 do 127,730 kilometra vo vonkajšom a priraďovacom jazdnom pruhu.

Od soboty 26. júna od 7:00 do stredy 30. júna do 19.00 budú opravy prebiehať v úseku medzi 130,920 a 130,500 kilometrom vo vonkajšom jazdnom pruhu. Doprava bude počas prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu.

NDS zároveň čiastočne obmedzí dopravu aj na diaľnici D2 v úsekoch medzi 11,500 a 40,500 kilometrom zhruba od Moravského Svätého Jána po Lozorno. Dôvodom je výmena vrstiev vozovky. Obmedzenie sa týka obdobia od pondelka 12. apríla od 12:00 do stredy 28. apríla do 19:00. Doprava bude počas prác vedená vo voľnom jazdnom pruhu.