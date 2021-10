Diaľničiari v súťaži na nový elektronický mýtny systém zmenili termín na ponuky, piatykrát predĺžili lehotu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) vo verejnej súťaži na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory takmer za 42 miliónov eur bez DPH piatykrát predĺžila lehotu na predkladanie a otváranie ponúk.

Dôvodom ďalšej zmeny termínu, aktuálne na 18. októbra, sú nové námietky v tendri trvajúcom desať mesiacov. Novú lehotu na ponuky diaľničiari oznámili záujemcom.

Dve konania

Ako vyplýva z informácií o priebehu zákazky, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vedie dve konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného, teda NDS, na základe námietok proti podmienkam v súťaži.

„Verejný obstarávateľ pristúpil k opakovanému predĺženiu lehoty na predkladanie ponúk z dôvodu uplatnenia revíznych postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní (žiadosti o nápravu a námietok), ktoré boli podané záujemcami v procese verejného obstarávania, a to tak, aby jeho postup bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní,“ potvrdila NDS v rámci informovania záujemcov v súťaži.

Zníženie pôvodnej hodnoty zákazky

Tender na nový mýtny systém bol zverejnený začiatkom decembra minulého roka. Pôvodne určenú celkovú odhadovanú hodnotu zákazky v objeme 60 miliónov eur bez DPH diaľničiari následne znížili na 41,8 miliónov eur bez DPH.

Súčasťou tendra je vybudovanie elektronického mýtneho systému formou komplexnej dodávky na kľúč, čo zahŕňa vypracovanie dokumentácie, dodávku, montáž, implementáciu, integráciu so službami poskytovanými tretími osobami, vyskúšanie, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky, a tiež poskytovanie služieb technickej podpory mýtneho systému pre NDS.

Zákazka s plánovaným trvaním 135 mesiacov (vyše 11 rokov) je rozdelená na dve etapy. Realizácia by podľa zámeru od podpisu zmluvy s vybraným poskytovateľov služieb mala trvať do 31. decembra 2022 a prevádzka od 1. januára 2023 do 31. decembra 2027, pri uplatnení opcie na päť rokov do 31. decembra 2032. Pôvodný termín na predkladanie a otváranie ponúk bol 31. marec, NDS lehotu postupne päťkrát zmenila.