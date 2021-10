Diaľničiari varujú pred dopravnými obmedzeniami na rýchlostnej ceste R3, obnovuje sa vozovka

Od stredy je obmedzená premávka na rýchlostnej ceste R3 pri Trstenej. Dôvodom je oprava vozovky na poldruhakilometrovom úseku v km 4,80 – 6,30. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Práce budú rozdelené do dvoch etáp. „V prvej etape uzavrieme jazdný pás cesty R3 v smere do Poľska a doprava bude odklonená na cestu I/59. V druhej etape bude uzavretý opačný jazdný pás cesty R3 a na cestu I/59 bude odklonená doprava v smere z Poľska,“ priblížila Žgravčáková dopravné obmedzenia. Tie by mali podľa jej slov trvať do 31. októbra.