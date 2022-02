Diaľničiari vyhodnocujú ponuky na rozšírenie D1 pri Bratislave, musia si dávať obrovský pozor

V tendri Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) na rozšírenie diaľnice D1 pri Bratislave, vrátane napojenia na D4, sa ešte vyhodnocujú predložené ponuky uchádzačov. Informoval o tom minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) s tým, že v procese verejného obstarávania musia byť mimoriadne dôslední, aby neskôr niekto nemohol vyhodnotenie ponúk napadnúť.

„Nie je je to také jednoduché, musíme si dávať obrovský pozor. Je možné, že NDS sa ešte dopytuje na niektoré otázky, alebo nezrovnalosti z ponúk,“ informoval minister dopravy v piatok na sociálnej sieti. „Nie je to jednoduchý proces, ale NDS to má ako absolútnu prioritu. Nateraz platí, že sa vyhodnocujú ponuky,“ dodal Doležal.

Ponuky v uvedenej súťaži za predpokladanú cenu vyše 127 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty uchádzači predkladali v závere minulého roka 14. decembra. Diaľničiari doteraz neinformovali o počte uchádzačov ani o ich ponukách.