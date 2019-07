Diaľničiari vykonajú opravy na diaľnici D1 aj rýchlostnej ceste R2, chystajú tieto obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) dokončí opravu vozovky diaľnice D1 v úseku Trnava – Hlohovec.

Z tohto dôvodu čiastočne uzavrie vonkajší jazdný pruh pravého jazdného pásu na uvedenom úseku D1 v dĺžke tristo metrov v kilometri 65,1 – 65,4. Dopravné obmedzenie bude od pondelka 29. júla od 8:00 do štvrtka 1. augusta do 14:00.

„Doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu. V prípade priaznivého počasia bude oprava vozovky ukončená v skoršom termíne,“ informovala v piatok hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Pre opravu vozovky diaľničiari tiež čiastočne uzavrú ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty R2 pri Zvolene v dĺžke 1,7 kilometra v kilometri 231,4 – 233,1.

Obmedzenie v doprave je rozdelené na dva termíny – vo vonkajšom jazdnom pruhu od pondelka 29. júla od 8:00 do nedele 4. augusta do 12:00 a vo vnútornom jazdnom pruhu od utorka 6. augusta od 8:00 do piatka 9. augusta do 14:00.

„Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Oprava na predmetnom úseku bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových asfaltových vrstiev,“ uviedla Michalová.