Diaľničiari vymenia mostné závery na D1 pri Prešove a Sverepeci a na D2 pri Sekuliach

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vymení mostné závery na diaľnici D1 pri Prešove, Sverepci a na D2 pri Sekuliach na Záhorí.

Motoristi musia z tohto dôvodu počítať s obmedzeniami v doprave na uvedených diaľničných úsekoch v trvaní viac ako mesiac až vyše dva mesiace.

Práce v dvoch etapách

Pre výmenu mostných záverov je čiastočne uzavretá diaľnica D1 na moste medzi križovatkami Svinia a Prešov, západ v kilometri 395,7. Obmedzenie potrvá viac ako mesiac, od soboty 6. júla (od 9:00) do nedele 11. augusta (do 18:00).

„Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách. Doprava bude vedená v oboch jazdných pásoch v prvej etape vo vnútornom a v druhej etape vo vonkajšom jazdnom pruhu,“ uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Ľavý jazdný pás diaľnice D2 medzi križovatkami Kúty a Malacky je pre tú istú príčinu čiastočne uzavretý na moste Sekule v smere do Česka v kilometri 9,76. V tomto prípade je doprava obmedzená na vyše dva mesiace – od 6. júla (od 9:00) do nedele 15. septembra (do 18:00).

Obmedzenia pri Sverepci

„Doprava bude pred mostom presmerovaná z ľavého jazdného pásu cez stredný deliaci pás v kilometri 10,55 do pravého jazdného pásu, kde bude doprava vedená obojsmerne. Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v km 8,95 do ľavého jazdného pásu,“ priblížila Michalová.

Diaľnica D1 pri obci Sverepec v smere Považská Bystrica bude pre výmenu mostných záverov čiastočne uzavretá v pravom jazdnom páse v úseku dvoch mostov v km 161,35 – 162,9. Obmedzenie bude platiť jeden a pol mesiaca od utorka 9. júla (od 8:00) do piatka 23. augusta (do 18:00).

„Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse v dvoch etapách. Doprava bude vedená v prvej etape vo vnútornom a v druhej etape vo vonkajšom jazdnom pruhu,“ dodala Michalová.