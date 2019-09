Diaľničiari začínajú s jesennou údržbou tunelov, začnú v Bôriku a skončia v Sitine

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) začína tento víkend s jesennou údržbou diaľničných tunelov. V závere týždňov postupne vykoná pravidelný servis a kontrolu všetkých ôsmich tunelov, a to medzi 13. septembrom až 27. októbrom.

Počas údržby uzavretá doprava

Diaľničiari počas údržby tunely uzavrú pre dopravu. „Doprava bude presmerovaná na súbežné cestné komunikácie,“ informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Údržba začne v tuneli Bôrik (999 metrov) pri Svite (okres Poprad) na úseku diaľnice D1 Mengusove – Jánovce a bude trvať od 13. do 15. septembra.

Ľavú tunelovú rúru v smere na Žilinu uzavrú od piatka (od 22:00) do nedele (do 16:00), pravú rúru v smere na Prešov v piatok (od 24:00) do nedele (do 18:00). Budúci víkend od 20. septembra (od 22:00) do 24. septembra (do 22:00) nasleduje údržba v tuneloch Svrčinovec (420 m) a Poľana (898 m) na úseku D3 Svrčinovec – Skalité (okres Čadca).

Údržba v tuneli Šibenik (591 m) v okrese Levoča na úseku D1 Jánovce – Jablonov je plánovaná v smere Žilina od 27. septembra (od 22:00) do 29. septembra (do16:00) a v smere Prešov od 28. septembra (od 1:00) do 29. septembra (do 19:00).

Najdlhší domáci tunel Branisko

Tunel Horelica (605 m) na diaľnici D3 pri Čadci čaká servis od 28. septembra (od 22:00) do 29. septembra (do 22:00). Tunel Považský Chlmec (2 218 m) na úseku D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno príde na rad od 9. októbra (od 17:00) do 13. októbra (do 22:00).

Údržba bude pokračovať v najdlhšom domácom tuneli Branisko (4 975 m) na úseku D1 Fričovce – Beharovce (rozhranie okresov Levoča a Prešov). Uzávera tunela potrvá takmer deväť dní od 11. (24:00) do 20. októbra (12:00).

Záverečná údržba v tuneli Sitina (1 440, resp. 1 415 m) na bratislavskom úseku D2 Lamačská cesta – Staré grunty je rozdelená na štyri termíny: 18. – 19., 19. – 20., 25. – 26. a 26. – 27. októbra. Uzávery tunela budú trvať od 22:00 do 10:00 nasledujúceho dňa.