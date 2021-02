Diaľničiari zbúrajú most v križovatke Podbanské, nový by mal byť lacnejší ako predpokladali

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zbúra na jar 2021 diaľničný most v križovatke Podbanské a následne začne práce na výstavbe nového mosta za viac ako 2,6 milióna eur vrátane DPH. Keďže predpokladaná cena výstavby bola vo výške viac ako 3,9 milióna eur vrátane DPH, diaľničiari napokon ušetrili na projekte viac ako 1,3 milióna eur.

Ako uviedla Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS, v decembri 2020 bolo vydané stavebné povolenie, pričom právoplatnosť nadobudlo v januári. Nič tak podľa diaľničiarov nebráni tomu, aby po skončení zimnej údržby začali práce na búraní a výstavbe nového mosta. Práce bude realizovať spoločnosť Swietelsky-Slovakia. Nový most bude mať dĺžku 150 metrov, šírku 15 metrov a výšku 8,30 metra.

Lehota výstavby je 641 dní

Búracie práce potrvajú deväť týždňov. Ihneď po odstránení konštrukcie pôvodného mosta sa začne s výstavbou nového mosta. Lehota výstavby je 641 dní, ukončená by mala byť v lete budúceho roka.

Nový most bude realizovaný podľa podmienok žltého FIDIC-u. Zhotoviteľ preto v súčasnosti už projektuje dokumentáciu pre samotnú realizáciu stavby. Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác vyhlásila NDS v roku 2019. Z dôvodu podaných námietok bola súťaž ukončená až v novembri 2020, kedy bola podpísaná zmluva na realizáciu prác s úspešným uchádzačom.

Ľavý diaľničný most v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša je od augusta 2018 úplne uzavretý. Most bol postavený v roku 1984 ako súčasť stavby úseku diaľnice D1 Liptovský Ján – Liptovský Hrádok. Jeho poškodenie odhalili diaľničiari pri pravidelnej prehliadke v roku 2016. Následne začala oprava, ktorá poukázala na silné narušenie betónu nosnej konštrukcie ľavého mosta na viacerých miestach. Nasledoval rozšírený dodatkový diagnostický prieskum, ktorý potvrdil, že poškodenie je väčšieho rozsahu, ľavý most sa musí zbúrať a vybudovať nový.

Obmedzenie do sprevádzkovania nového mosta

Pre havarijný stav ľavého mosta je aktuálne doprava vedená po pravom moste. Obmedzenie na diaľnici D1 bude trvať do sprevádzkovania nového mosta. Na ceste druhej triedy II/537 uvažuje NDS len s krátkodobými obmedzeniami počas presunov mechanizmov a dodávky materiálu. Počas búrania bude potrebné počítať s úplnou, 48-hodinovou, uzáverou cesty II/537 vedúcej pod mostom.

Po zbúraní a výstavbe ľavého mosta plánujú diaľničiari aj opravu pravého mosta. Na diagnostiku stavu pravého mosta realizovali dlhodobé prieskumy a geodetické sledovania, ktoré preukázali, že zaťažiteľnosť pravého mosta nie je obmedzená a most v súčasnosti vyhovuje obojsmernej premávke. Komplexnú opravu pravého mosta však má NDS naplánovanú, a to v okamihu, keď nebude v úseku vedená obojsmerná premávka.