Diaľničiari zlyhali na plnej čiare, pre spackané verejné obstarávanie musia o rok predĺžiť zmluvu so SkyToll

Súčasný elektronický výber mýta na Slovensku má fungovať až do konca budúceho roka, ale s inými podmienkami. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., (NDS) sa má ešte dohodnúť so spoločnosťou SkyToll, a. s., na cene za prevádzku mýtneho systému o rok dlhšie.

Pre dopravcov sa vraj nič nezmení

Zmluva o poskytovaní komplexnej služby elektronického výberu mýta z roku 2009 mala pôvodne uplynúť koncom tohto roka.

„Mýto z pohľadu dopravcov od 1. januára neprinesie žiadnu zmenu. Systém sa bude zatiaľ meniť len technologicky medzi Národnou diaľničnou spoločnosťou a SkyToll-om,“ informoval v pondelok na stretnutí s médiami podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku spoplatnenia a IT v NDS Jaroslav Ivanco.

Autodopravcovia budú mať od decembra tohto roka alternatívu k súčasnému výbercovi mýta v podobe nových poskytovateľov Európskej službu elektronického mýta (EETS), pričom zatiaľ je šesť žiadateľov o jej poskytovanie.

Európsky mýtny systém

„Najbližší míľnik, na ktorý sa musia autodopravcovia začať pripravovať, je 1. júla 2023, kedy by malo začínať vypínanie OBU jednotiek spoločnosti SkyToll a prejde sa na niektoré z jednotiek, ktoré budú na trhu prevádzkovať poskytovatelia európskeho mýtneho systému,“ priblížil Ivanco.

Od júla budúceho roka sa noví dopravcovia už nebudú môcť registrovať do starého mýtneho systému, pričom palubné jednotky na výpočet mýta od terajšieho prevádzkovateľa prestanú fungovať začiatkom roka 2024.