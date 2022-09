Národná diaľničná spoločnosť znovu vyhodnocuje ponuky v tendri na elektronický mýtny systém

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) znovu vyhodnocuje ponuky v tendri na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a poskytovanie služieb technickej podpory.

Výsledok pôvodného vyhodnotenia ponúk, podľa ktorého oznámila za úspešného uchádzača českú spoločnosť CzechToll, s.r.o., medzitým už zrušila. Diaľničiari o tom informovali v dokumentoch mýtnej súťaže vo Vestníku verejného obstarávania.

Zasiahol ÚVO

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) im nariadil zrušiť výsledok vyhodnotenia ponúk začiatkom augusta na základe námietok proti ich vyhodnoteniu do 30 dní od účinnosti rozhodnutia.

NDS má opäť vyhodnotiť ponuky prvých dvoch uchádzačov v tendri, požiadavky na predmet zákazky u úspešného uchádzača ako aj podmienky účasti osobného postavenia u jeho subdodávateľov.

Z rozhodnutia ÚVO na takmer 70 stranách vyplynulo, že v tomto verejnom obstarávaní nastali skutočnosti, ktoré skôr prisvedčujú záveru o existencii objektívnej indície o mimoriadne nízkej ponuke.

Úspešný uchádzač predložil ponuku vo výške 13,8 mil. eur a uchádzač druhý v poradí 15,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Úrad tiež uviedol, že NDS porušila zákon o verejnom obstarávaní, osobitne princíp transparentnosti.

CzechToll a SkyToll

NDS po vyhodnotení troch ponúk v mýtnom tendri na základe pomeru ceny a kvality v máji oznámila za úspešného uchádzača CzechToll. Spoločnosť SkyToll, a. s., ktorá prevádzkuje súčasný slovenský mýtny systém, je jej subdodávateľom.

Ďalšie dve ponuky v tendri predložili medzinrárodná skupina dodávateľov Vendeka Group v zložení Optokon, a. s., Jihlava (Česko), Vendeka Information Technologies Trade Co., Ltd. (Phils.) Inc, San Juan (Filipíny) a Vendeka Bilgi Teknolojileri Ticaret Anonim Sirketi, Cankaya/Ankara (Turecko) a tiež slovenská firma Data System Soft 2, spol. s r.o., Bratislava.

Celková cena za dodanie zákazky bez DPH mala váhu 65 percent a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 percent.

NDS vyhlásila verejnú súťaž na vybudovanie nového mýtneho systému v decembri 2020, predpokladaná cena zákazky plánovanej na vyše jedenásť rokov bola takmer 42 mil. eur bez DPH.

Vopred jasný výsledok

Tender na nové mýto podľa mimovládnych organizácií Nadácia Zastavme korupciu a Slovensko.Digital nebol dobre pripravený a jeho výsledok bol vopred jasný.

Na viaceré nedostatky upozorňovali ministerstvo dopravy a NDS, v auguste podali podnet na Najvyšší kontrolný úrad SR, aby preveril, či NDS pri nakupovaní IT služieb nemíňa peniaze v rozpore so zákonom a princípmi hospodárnosti.