Diaľničné tunely na Slovensku prejdú pravidelnou jarnou údržbou a kontrolou. Kedy budú uzavreté?

Od piatka 1. apríla tohto roka a následne v priebehu mesiacov apríl, máj a jún sa uskutoční pravidelná jarná údržba a kontrola v diaľničných tuneloch Sitina, Horelica, Šibenik, Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a v podjazde Lučivná.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková. Počas údržby sa doprava presmeruje na súbežné cestné komunikácie.

S úplnou uzáverou tunelov je potrebné počítať pri tuneli Sitina v termínoch od 1. apríla od 22:00 do 2. apríla do 10:00. Od 2. apríla od 22:00 do 3. apríla do 10:00. Od 3. apríla od 22:00 do 4. apríla do 4:00. Od 8. apríla od 22:00 do 9. apríla do 10:00. Od 9. apríla od 22:00 do 10. apríla do 10:00.

Tunel Horelica sa uzavrie od 8. apríla od 20:00 do 10. apríla do 20:00.

Tunel Šibenik uzavrú od 22. apríla od 22:00 do 24. apríla do 16:00 (iba ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu). Od 23. apríla od 0:00 do 24. apríla do 18:00 (iba pravá tunelová rúra v smere na Prešov).

Tunel Považský Chlmec čaká uzávera od 28. apríla od 12:00 do 1. mája do 22:00.

Tunel Bôrik sa uzavrie od 6. mája od 20:00 do 7. mája do 18:00 (iba ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu). Od 7. mája od 0:00 do 8. mája do 18:00 (iba pravá tunelová rúra v smere na Prešov).

Tunel Prešov sa uzavrie od 13. mája od 22:00 do 20. mája do 10:00 (iba ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu) a od 14. mája od 0:00 do 20. mája do 12:00 (iba pravá tunelová rúra v smere na Košice).

Tunely Žilina a Ovčiarsko čaká uzávera od 18. mája od 12:00 do 22. mája do 22:00.

Tunel Branisko sa uzavrie od 21. mája od 0:00 do 27. mája do 18:00.

Tunely Svrčinovec a Poľana majú byť uzavreté od 27. mája od 20:00 do 29. mája do 20:00.

Podjazd Lučivná čaká uzávera od 25. júna od 08:00 do 18:00 (ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu) a od 26. júna od 8:00 do 18:00 (pravá tunelová rúra v smere na Košice).