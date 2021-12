Diaľnicu D1 čakajú v piatok čiastočné uzávery, pozor si musia dať vodiči v Bratislave aj pri Prešove

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) uzavrie v piatok 3. decembra od 7. hodiny do 18. hodiny pravý jazdný pás diaľnice D1 za výjazdom Široké v smere do Prešova. Dôvodom je oprava vozovky pri mostnom závere.

V tlačovej správe o tom informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS. Doprava bude na východe vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie bude v nevyhnutnom rozsahu za a pred predmetným mostným záverom.

NDS tiež v piatok 3. decembra uzavrie oba jazdné pruhy ľavého jazdného pásu diaľnice D1 na úrovni križovatky Bratislava – Gagarinova v smere na Prístavný most do Petržalky. Dôvodom bude obnova vozovky pri mostnom závere. Obmedzenie potrvá od 22. hodiny do soboty 4. decembra do 23:59.

„Doprava bude vedená v pripájacom pruhu popri pracovisku, pričom obmedzenie na diaľnici D1 bude realizované v nevyhnutnom rozsahu pred a za predmetným mostným záverom,“ upozorňujú diaľničiari.