Diaľnicu D2 aj s tunelom Sitina uzatvoria, vodiči sa musia pripraviť na dopravné obmedzenia

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje od piatka 3. decembra do pondelka 6. decembra mimoriadnu servisnú uzávierku diaľnice D2 v úseku Bratislava Lamačská cesta – Staré Grunty, vrátane tunela Sitina. V tlačovej správe o tom informovala Eva Žgravčáková, hovorkyňa NDS.

Uzávera sa uskutoční od piatka 3. decembra až do nedele 5. decembra od 22. hodiny večer do 10. hodiny ráno druhého dňa. V pondelok 6. decembra potrvá uzávera len do 4. hodiny rannej. „Doprava bude presmerovaná na mestské komunikácie s odklonom na Polianky, respektíve Patrónku,“ spresňuje NDS.